Nihče ni pripravljen na prihod olimpijskega seva

V nadaljevanju preberite:

Japonski premier Jošihide Suga je objavil, da so izredne razmere v Tokiu in devetih drugih prefekturah podaljšali do 20. junija. Tako so se odločili zato, ker ima čedalje več obolelih za covidom-19 hude simptome, kar je značilno za četrti val epidemije, ki se je po Japonskem začel širiti pred koncem marca. Prav zaradi številnih težjih primerov bolezni je bilo nujno treba podaljšati epidemiološke ukrepe. Čeprav to pomeni, da bo, ko bodo odpravili ukrepe, do odprtja olimpijskih iger 23. julija le še slab mesec dni, je podpredsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) John Coates izjavil, da poletne igre zagotovo bodo, tudi če bo Tokio popolnoma zaprt.