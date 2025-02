To je bil teden, v katerem so se besede nenadoma izgubile

V nadaljevanju preberite:

Ko so pred dvema tednoma v galeriji palače Livadija v bližini Jalte na polotoku Krimu odprli razstavo, posvečeno 80. obletnici slovite konference, na kateri so ZDA, Velika Britanija in Sovjetska zveza postavile temelje nove svetovne ureditve, je pozornost obiskovalcev pritegnila umetniška slika, poimenovana Jalta 2.0.

Namesto Franklina D. Roosevelta, Winstona Churchilla in Josipa Stalina na tej sliki v pozlačenih naslanjačih sedijo Donald Trump, Vladimir Putin in Xi Jinping. Ni bila potrebna posebna razlaga.

Tako kot so trije zmagovalci pred koncem druge svetovne vojne krojili svet na konferenci, ki je trajala od 4. do 11. februarja 1945, tako bodo trije najmočnejši vladarji tega stoletja – ki resda še niso dosegli nobene zmage – razdelili interesna območja, razkosali države po načelih moči in uvedli nekakšno novo ureditev, v kateri si bomo morali vsi nekako poiskati svoj prostor.

Nekateri zaradi svojih, drugi zaradi tujih razlogov, nekdo zaradi strahu pred samoto, nekdo pa zato, ker ne bo imel kam pobegniti pred neoimperializmom.