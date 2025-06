Odgovornost Norveške do prihodnjih generacij

V nadaljevanju preberite:

V prvih štirih mesecih letošnjega leta se je 56 norveških državljanov sestalo, da bi razpravljali, kako lahko ogromno norveško naftno bogastvo najbolje služi sedanjim in prihodnjim generacijam, tako doma kot po svetu.

V nasprotju s tradicionalnim oblikovanjem politik, pri katerem odločajo izvoljeni uradniki in strokovnjaki, je tako imenovani panel za prihodnost – druga takšna skupščina na Norveškem – omogočil navadnim državljanom, izbranim s predstavniškim postopkom in opremljenim s potrebnim znanjem, da so z utemeljeno razpravo oblikovali priporočila.

S sprejetjem radikalnejšega modela posvetovalne demokracije, ki se osredotoča na dolgoročno skupno dobro in ne na kratkoročne politične interese, Norveška postavlja precedens za druge države.