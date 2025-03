Norveški zvezdnik: Moja mladost je minila v strahu pred očetom

Dvojni olimpijski prvak Jakob Ingebrigtsen, norveški tekač na srednje in dolge proge, se je danes udeležil sojenja očetu. Ta je obtožen zlorab atletskega zvezdnika in njegove sestre. V pričanju je potrdil, da je njegovo otroštvo in mladost zaznamoval strah zaradi manipulativnega očeta, ki je želel imeti vse pod nadzorom.

Štiriindvajsetletni atlet se je v ponedeljek vrnil na Norveško s svetovnega dvoranskega prvenstva v Nanjingu na Kitajskem, kjer je osvojil dve zlati medalji. »Mojo vzgojo je močno zaznamoval strah,« je Ingebrigtsen povedal na sodišču v Sandnesu. »Vse je bilo nadzorovano in se je odločalo namesto mene. Ogromna količina manipulacije,« je opisal svojega očeta in nekdanjega trenerja. Ingebrigtsen je posebej pojasnil, kako se kot šolar ni mogel družiti z vrstniki in hoditi na zabave z drugimi otroki in kako so ga kot najstnika prisilili, da je treniral dvakrat ali trikrat na dan.

Jakob Ingebrigtsen se je izpovedal. FOTO: Lise Aserud/AFP

Devetinpetdesetletni Gjert Ingebrigtsen je obtožen fizičnega in psihičnega nasilja nad dvema od svojih sedmih otrok, Jakobom in njegovo 18-letno sestro Ingrid, v obdobju 14 let, od leta 2008 do 2022. Grozi mu do šest let zapora, če bo spoznan za krivega, kar Gjert Ingebrigtsen zanika.

Na sodišču je Jakob Ingebrigtsen trdil, da ne more navesti niti enega dobrega spomina iz svojega otroštva z družino, in pripovedoval o več epizodah fizičnega nasilja, vključno s klofutami in brcami v trebuh. Ti dogodki so navedeni v obtožnici, nekateri so se zgodili, ko je bil mlajši od osem let.

»Ko sem bil mlajši, star med pet in enajst let, bi ga opisal kot živčnega, nevrotičnega in nesamozavestnega. Človeka, ki je želel imeti vse pod nadzorom,« je odgovoril, ko so ga vprašali, naj opiše svojega očeta. »V sebi je imel veliko strahu in negotovosti, ki sta prerasla v jezo in agresijo do okolice,« je nadaljeval.

Ingebrigtsen je eden največjih športnih zvezdnikov na Norveškem. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

V ponedeljek, prvi dan dolgotrajnega sojenja, ki bo trajalo do 16. maja, je obramba predvajala odlomke iz uspešne serije Team Ingebrigtsen, ki jo je producirala javna televizija NRK. V sredo bo pričala še sestra Ingrid. Po obtožnici naj bi jo oče žalil, ji grozil in jo udarjal po obrazu. Več let je živela v rejništvu zaradi slabega odnosa z očetom.

Jakob Ingebrigtsen in njegova brata, Henrik in Filip, ki sta prav tako športnika, so oktobra 2023 šokirali Norveško, ko so očeta obtožili, da uporablja fizično nasilje in grožnje kot del vzgoje. Obtožbe bratov so prišle na naslovnice na Norveškem in v tujini, zaradi česar je norveška policija začela preiskavo, ki je zajela vseh sedem bratov in sester Ingebrigtsen.

Policija je nekatere obtožbe zaradi pomanjkanja dokazov ali zastaranja opustila, tožilstvo pa je obdržalo več obtožb, ki so vključevale Jakoba in njegovo sestro Ingrid.

V Parizu je lani osvojil dve zlati kolajni. FOTO: Sarah Meyssonnier/ Reuters

Jakob Ingebrigtsen je najuspešnejši od treh bratov, saj je leta 2022 in 2023 osvojil zlato na svetovnih prvenstvih v teku na 5000 m, minuli konec tedna pa je osvojil zgodovinski dvojček, naslova na 1500 in 3000 m v Nanjingu. Leta 2021 je na OI v Tokiu v žep pospravil olimpijsko zlato na 1500 m, zlato je osvojil tudi na 5000 m na lanskih poletnih igrah v Parizu.

Leta 2022 so Jakob, Henrik in Filip prekinili vezi z očetom, ki septembra 2023 ni bil povabljen na Jakobovo poroko.