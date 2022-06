06.50 Ukrajinske sile se držijo v ključnih bitkah v Donbasu

Ukrajinske čete trdijo, da so napredovale v hudih uličnih bojih v Severodonecku, vendar pravijo, da je njihovo edino upanje, da bodo preobrnile tok z več topništva, da bi izravnale ogromno rusko ognjeno moč, navaja Guardian. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je dejal, da se država »drži« ključnih mest na fronti v Donbasu. »Severodoneck, Lisičansk in druga mesta v Donbasu, ki jih okupatorji zdaj štejejo za ključne tarče, se držijo«.

Dodal je, da so ukrajinske sile naredile pozitiven napredek v regijah Zaporožje in Harkov in so v procesu »osvobajanja naše zemlje«. Kot je dejal v zadnjem nagovoru, »imamo pozitivne novice iz Zaporožja, kjer so uspeli preprečiti načrte okupatorjev. Postopoma napredujejo v regiji Harkov in osvobajamo našo zemljo, ohranjamo obrambo v smeri Mikolajev«.

06.40 Ocena zahoda: Od začetka vojne ubitih 20.000 ruskih vojakov

Število ubitih ruskih vojakov, odkar je Putin ukazal svojim vojakom boj v Ukrajini, bi lahko zdaj po zadnji oceni zahodnih uradnikov doseglo 20.000, poroča Guardian. Prejšnje ocene, podane pred nekaj tedni, so bile približno 15.000. Uradnik pa ni ugibal o številu ubitih Ukrajincev v vojni. Kot je bilo znano včeraj, naj bi Ukrajina vsak dan izgubila 100 vojakov.

00.30 Notranji ministri EU o schengnu, migracijah in beguncih iz Ukrajine

Notranji ministri članic Evropske unije bodo danes v Luxembourgu razpravljali o različnih vidikih migracij, med drugim o spremembah zakonika o schengenskih mejah, usklajevanju pri sprejemanju beguncev iz Ukrajine ter napredku v pogajanjih o paktu o azilu in migracijah. To bo prvo zasedanje za novo slovensko notranjo ministrico Tatjano Bobnar. Ministri bodo danes med drugim na podlagi poročila Evropske komisije govorili o razmerah v schengenskem območju. Poleg tega bodo skušali doreči pogajalsko izhodišče Sveta EU glede reforme zakonika o schengenskih mejah, ki vključuje ukrepe za odziv na nove izzive pri upravljanju zunanjih in notranjih schengenskih meja.

Med njimi so ukrepi za boj proti izkoriščanju migrantov v politične namene, in sicer z zmanjšanjem števila prehodov na zunanjih mejah, okrepitvijo nadzora na mejah ter podaljšanjem rokov za registracijo. Gre predvsem za odziv na dejanja Belorusije, ki je po mnenju Bruslja na meje z EU namerno pošiljala migrante z Bližnjega vzhoda. Ukrepi v predlogu obsegajo še možnost hitrega sprejemanja pravil glede omejitev potovanj na zunanjih mejah v primeru zdravstvenih kriz ter bolj strukturirane postopke za ponovno uvedbo nadzora na notranjih mejah. Nadzor na zunanjih mejah je tudi del pakta o azilu in migracijah, o katerem se pogajajo države članice. Prvi korak sprejemanja zakonodaje na tem področju vključuje še solidarnostni mehanizem pri sprejemanju migrantov. Ministri bodo danes pregledali napredek, dosežen v pogajanjih, in možnosti za sprejetje zakonodaje, so povedali viri pri EU.

Govorili pa bodo še o evropski agenciji za zunanje meje Frontex ter usklajevanju pri sprejemanju beguncev iz Ukrajine.