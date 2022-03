Nov pogled na Varšavo in vzhodno Evropo

V nadaljevanju preberite:

Ameriško predsedniško letalo Air Force One na letališču poljskega Rzeszówa, ki leži manj kot sto kilometrov od meje z Ukrajino, je mogočno znamenje podpore beguncem iz napadene države in Poljski, ki jih je sprejela dva milijona. Predsednik Joe Biden je že v Bruslju potrdil privrženost enotnosti vojaške zveze Nato in drugih zavezništev ob ruski agresiji, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in ameriški kritiki pa so se vendarle vprašali, ali Zahod naredi dovolj.