Še en policijski uboj temnopoltega moškega v ZDA

Veliko neznank

Očividci

V ZDA še vedno trajajo protesti proti sistemskemu rasizmu. FOTO: Chandan Khanna/AFP

ZDA se spopadajo z novim primerov uboja temnopoltega moškega, ki ga je ustrelil namestnik šerifa v zvezni državi Severna Karolina. Streli so odjeknili v mestu Elizabeth City, uboju pa so sledili nasilni protesti, poroča britanski The Guardian.Primer se je zgodil v časih, ko so ZDA že tako razklane zaradi sojenja, kmalu po obsodbi Chauvina pa so ameriški policisti ustrelili še šestnajstletno temnopolto dekleTemnopolti moškije bil ustreljen v sredo zjutraj, okoli 8.30. Po besedah šerifaje njegov namestnik pregledoval Browna na podlagi veljavnega naloga, podrobnosti o tem nalogu pa še niso navedli. Wooten prav tako ni želel uradno imenovati policista in koliko strelov je sprožil. Namestnik šerifa je trenutno na odrejenem dopustu, ob dogodku pa je imel nameščeno telesno kamero, je bilo še povedano na tiskovni konferenci.Za zdaj je o primeru znanega malo, podatki iz sodišč razkrivajo le, da je bil star 42 let, v kartoteki pa je zapisano še, da je bil v preteklosti obtožen zaradi posedovanja prepovedanih drog.Nekaj več podrobnosti glede streljanja so razkrili očividci, ki pravijo, da so Browna ustrelili medtem, ko je hotel pobegniti z avtom. Policist je menda streljal večkrat, avto je nato skrenil s ceste in trčil v drevo na dvorišču ustreljenega, razlaga, ki živi v bližini.Williamsova je prepričana, da je Brown umrl na kraju dogodka, dodaja pa, da so ga policisti poskušali oživljati z masažo srca. Več strelnih lukenj in razbito zadnjo steklo so očividci opazili tudi med prevozom razbitega avtomobila.Uboju so sledili nasilni protesti, na kraju dogodka se je zbrala množica s transparenti. Vzklikali so gesla proti sistemskemu rasizmu v ZDA, protest pa se je preselil tudi drugam – sprva pred mestno hišo, kjer je potekala izredna seja, potem še pred šerifovo pisarno.