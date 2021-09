Nov prelom v natrganih odnosih

V nadaljevanju preberite: Nekdanji katalonski predsednik vlade Carles Puigdemont je vse bolj omejeno svoboden Evropejec. Potem ko so ga v četrtek aretirali na Sardiniji in je prenočil v zaporu, je danes popoldne pritožbeno sodišče v Sassariju odločilo, da ga bo – brez obtožb in zahtevane varščine – začasno izpustilo na prostost, do dokončne odločitve pa naj bi ostal na otoku. Katalonska zgodba se je prelomila v novo poglavje, odnos z Madridom, ki zahteva njegovo izročitev, pa znova natrgal.