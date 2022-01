Nova ameriška opozorila Ukrajini

Ameriški predsednik Joe Biden naj bi po telefonu posvaril ukrajinskega kolega Volodimirja Zelenskega, naj se pripravi na skoraj zanesljivo rusko invazijo, so v četrtek poročali viri iz Kijeva. Po navedbah televizijske postaje CNN naj bi prvi ameriški demokrat omenjal, da bodo ruske sile odrezale Kijev, sam pa v državo kljub temu ne bo poslal ameriške vojske ali uvedel preventivnih sankcij proti Rusiji. Viri iz Kijeva so ocenjevali, da pogovor ni potekal dobro.

Predstavnica za tisk Bidnovega sveta za nacionalno varnost Emily Horne je zanikala takšen potek pogovorov, ameriški predsednik naj bi ukrajinskega le opozoril na možnost februarskega ruskega napada, kar je že prej omenjal v javnosti. Po njenem je edini, ki bi ga bilo treba odrezati, CNN-ov vir, in res je poročilo Bele hiše o pogovorih veliko bolj umirjeno. Govori o pripravljenosti ZDA in njihovih zaveznikov ter partnerjev na odločen odgovor Rusiji, če bo ta zasedla še več Ukrajine, v Beli hiši poudarjajo zavezanost suverenosti in ozemeljske celovitosti te države.

Ukrajinski predsednik na drugi strani žice. Foto Ukrainian Presidential Press Ser Via Reuters

Pentagonov govorec John Kirby pa je na četrtkovi tiskovni konferenci potrdil nove krepitve oboroženih sil na zahodu Rusije in v Belorusiji. Omenil je tudi več kot 500 milijonov dolarjev ameriške pomoči Ukrajini v lanskem letu ter še več nameravane v letošnjem za podporo gospodarstvu te države. »Že nekaj časa govorimo o morebitnem skorajšnjem novem vdoru Rusije – in skorajšnji pomeni skorajšnji.« Končna odločitev naj bi bila v rokah ruskega predsednika Vladimirja Putina.

V Washingtonu so v začetku tedna naznanili visoko pripravljenost za 8500 vojakov, del teh naj bi se pridružil silam severnoatlantske vojaške zveze Nato za hitro ukrepanje, če bodo odločili o njihovem nameščanju v vzhodni Evropi. Rusija ne ogroža le Ukrajine, ampak tudi drugim vzhodnoevropskim državam odreka polnopravno članstvo v Natu. Ameriška diplomacija je pravkar pismo zavrnil ruske zahteve po zagotovilih, da Ukrajina ne bo sprejeta v zahodno vojaško zvezo. State Department je poudaril svobodno odločitev teh držav o svojih zavezništvih ter suverenost in ozemeljsko celovitost Ukrajine.

Ruska voijska na zahodu države, Foto Sergey Pivovarov/Reuters

V čakanju na Putinovo odločitev v ameriškem zunanjem ministrstvu svarijo, da bo ruski plinovod za neposredni dovoz plina do Nemčije v primeru odločitve za vojno obsedel na dnu oceana. Nemčija je doslej vztrajala, da gre za komercialni projekt, zunanja ministrica Annalena Baerbock pa je potrdila razmišljanja o »močnem« paketu sankcij, v katerem bi bil tudi razvpiti plinovod. V Beli hiši bodo 7. februarja gostili kanclerja Olafa Scholza, Rusiji pa vendarle ponujajo pogajanja o drugih vprašanjih, med njimi na prvem mestu o jedrskem razoroževanju in zmanjševanju napetosti.