Nova genocidna normalnost

Po šestintridesetih dneh brutalnega izraelskega obleganja severne Gaze, med katerim je bilo v procesu etničnega čiščenja ubitih več kot 2000 ljudi, okoli 130.000 pa je bilo prisilno izgnanih, je v ponedeljek na sever palestinske enklave, kjer vlada huda lakota, prišla prva, močno omejena pošiljka humanitarne pomoči (le dva tovornjaka), ki jo je dostavil Svetovni program za hrano (WFP). A to je bila le »taktična poteza«, ki bo Izraelu še naprej omogočila neomejeno dostavo orožja iz Združenih držav.

Kmalu po tem, ko je bila pomoč – večinoma hrana in voda – dostavljena v zatočišče v eni izmed šol pod patronatom UNRWA (Mahdija al Šava), je izraelska okupacijska vojska šolo obkolila. Vojaki so začeli streljati. Sestradani, bolni, izčrpani in globoko travmatizirani ljudje so se razbežali.