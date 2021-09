Včeraj 1093 novih okužb, največ v četrtem valu

09:44 V torek ob 5159 PCR-testih potrdili 1093 okužb z novim koronavirusom, največ v četrtem valu

09.03 Globalni sklad opozarja na posledice pandemije na boj proti aidsu, malariji in tuberkulozi

08.53 V Veliki Britaniji verjetno septembra začetek cepljenja s poživitvenim odmerek

08.44 Raziskava v Avstraliji: Otroci zboleli le z blagimi simptomi

FOTO: Jure Eržen/Delo

07.26 Nova Zelandija v obsežno sproščanje protikoronskih ukrepov

FOTO: Marty Melville/AFP

V torek so ob 5159 PCR-testih potrdili 1093 okužb z novim koronavirus, delež pozitivnih je 21,2-odstoten, kažejo podatki sledilnika za covid-19. To število okužb je največje v četrtem valu, nazadnje je bilo število okužb nad tisoč 30. aprila letos. Dan prej je bilo potrjenih 877 novih okužb, je bil pa delež pozitivnih v ponedeljek nekoliko višji, in sicer 22,2-odstoten.Minister za zdravjeob tem vse prebivalce poziva, da se vsi skupaj solidarno in družbeno odgovorno odločimo za cepljenje. »Čas je za razum. Čas je za cepljenje,« je poudaril ob robu vladnega obiska na Goriškem. »Danes ni spodbuden dan, saj smo presegli mejo 1000 okuženih v četrtem valu,« je aktualne epidemiološke podatke v Tolminu komentiral minister Poklukar. Nazadnje so več kot tisoč koronavirusnih okužb v enem dnevu v Sloveniji našteli konec aprila, na vrhuncu spomladanskega vala.V torek so opravili še 22.413 hitrih testov. Sedemdnevno povprečje je 602,4, 14-dnevna incidenca pa 345. Trenutno je v državi aktivnih 7861 primerov okužbe, to je 581 več kot dan prej. V bolnišnični oskrbi je 241 bolnikov s covidom-19, od tega 61 na intenzivni negi. Včeraj so umrli trije bolniki s covidom-19.Pandemija covida-19 je imela leta 2020 uničujoč učinek na boj proti aidsu, malariji in tuberkulozi, ugotavlja danes objavljeno poročilo Globalnega sklada za boj proti tem trem boleznim. Prvič v zgodovini leta 2002 ustanovljenega sklada so pri doseganju ključnih rezultatov nazadovali, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kot so opozorili pri organizaciji, so močno upadle raven testiranja na okužbo z virusom HIV ter preventivne dejavnosti. V primerjavi z letom 2019 je število ljudi, vključenih v preventivne programe in zdravljenje, padlo za 11 odstotkov, testiranje pa za 22 odstotkov. Je pa kljub pandemiji covida-19 število tistih, ki so lani prejeli antiretrovirusno terapijo, naraslo za 8,8 odstotka na 21,9 milijona. Učinek pandemije na boj proti tuberkulozi po svetu je bil glede na ugotovitve poročila podobno »katastrofalen«. Število ljudi, ki so se zdravili za na zdravila odporno tuberkulozo v državah, kjer investira Globalni sklad, je padlo za 19 odstotkov, tistih, ki se zdravijo za na zdravila izjemno odporno obliko te bolezni, pa celo za 37 odstotkov. Glede na izračune sklada se je lani za tuberkulozo zdravilo 4,7 milijona ljudi, kar je milijon manj kot leta 2019.Zdravstveni sekretar Velike Britanije je potrdil, da se bo cepljenje s tretjim oziroma poživitvenim odmerkom začelo še ta mesec, poroča Guardian. Sekretarje v intervjuju za Sky News dejal, da pripravljajo program za tretji poživitveni odmerek, a da še niso povsem usklajeni, kdo bodo prvi prejemniki tretjega odmerka, ker še čakajo priporočila pridruženega komiteja za cepljenje in imunizacijo. »Njihov nasvet moramo upoštevati, ker ti preučujejo tudi študije, ki so jih naredili, da bi preverili, kako je z mešanjem oziroma kombiniranjem cepiv. Prav tako preučujejo, ali je smiselno sočasno tudi vse cepiti proti gripi. Glede na časovni okvir, ki so nam ga dali, sem prepričan, da lahko že ta mesec začnemo cepiti s tretjim odmerkom,« je dejal.Širjenje hitreje nalezljive različice delta je posledično petkratno povečalo izbruhe v šolah in varstvih v Avstraliji, a kot ugotavlja najnovejše poročilo, ima večina otrok blage simptome ali pa jih sploh nima, poroča britanski Guardian. Podatke je objavil nacionalni center za raziskave in nadzor imunizacije, ki je opazoval prenos okužb v šolah in gospodinjstvih med 15. junijem in 31. julijem v Novem Južnem Walesu, zvezni državi, ki ima največje izbruhe različice delta. Njihovo poročilo ugotavlja, da je bilo prenosov med otroki malo, le dva odstotka otrok pa je moralo zaradi okužbe v bolnišnično oskrbo. Glavni vir zaskrbljenosti je bil obseg, v katerem so otroci okuženi in prenašajo bolj nalezljivo različico delta. Direktorica centra za raziskaveje dejala, da so ugotovitve v skladu z nedavnimi študijami v tujini, ki kažejo, da je delta bolj prenosljiva in vodi do večjega števila primerov pri otrocih in mladih, a ti ponavadi ne zbolijo huje. Večina otrok, ki so bili zajeti v študiji, je imelo le blage simptome.Na Novi Zelandiji so se po treh tednih odločili, da bodo sprostili večino ukrepov za zajezitev okužb z novim koronavirusom, saj se je število novih okužb v primerjavi z avgustom občutno znižalo. Po navedbah zdravstvenih oblasti so v zadnjih 24 urah že četrti dan zapored potrdili le okoli 20 novih okužb. Pred nekaj tedni so jih krepko čez 80. Z izjemo milijonske metropole Auckland, ki je žarišče trenutnega izbruha okužb, bodo na Novi Zelandiji ponovno odprli trgovine in šole.Še naprej pa bo v notranjosti prostorov obvezna zaščitna maska. Poleg tega je v notranjih prostorih dovoljeno zbiranje do 50 oseb, na prostem do sto, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Nova Zelandija velja za vzor v boju proti novemu koronavirusu. Doslej so v državi potrdili 3800 okužb, umrlo je 27 covidnih bolnikov. V državi s približno petimi milijoni prebivalcev je doslej sicer proti covidu-19 polno cepljenih le okoli 25 odstotkov prebivalcev.