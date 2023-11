Novi ruski napad na pravice LGBT+

Rusko vrhovno sodišče je pritrdilo predlogu pravosodnega ministrstva in za skrajno razglasilo »mednarodno gibanje LGBT+« ter prepovedalo njegovo delovanje. Odredba je začela veljati takoj, vendar za zdaj ni jasno, kakšne posledice bo imela in kaj sploh je »mednarodno gibanje LGBT+«.

Aktivisti in borci za človekove pravice so prepričani, da se bo s tem le še povečalo preganjanje že tako marginaliziranih transspolnih oseb in neheteroseksualno usmerjenih posameznikov.

Odločitev je bila zaradi zlizanosti sodne in izvršilne veje oblasti v Rusiji pričakovana. Pa vendar so pred dnevi ugledne ruske človekoljubne organizacije na sodišče naslovile vlogo, v kateri so poudarile, da bi bila ugoditev zahtevam pravosodnega ministrstva diskriminatorna in bi kršila širok nabor pravic. Prav tako so izpostavile bojazen, da bo razsodba omogočila oblastem samovoljno preganjanje kogarkoli oziroma kakršnekoli dejavnosti, povezane s pravicami posameznikov pod mavričnim dežnikom, saj organizacija, ki jo hočejo prepovedati, sploh ne obstaja.

»Poteza oblasti ima očitno dvojni namen,« je v izjavi za javnost sporočila Tanja Lokšina, pridružena direktorica za Evropo in srednjo Azijo pri Human Rights Watch. »Namenjena je povečanemu slikanju predstavnikov skupnosti LGBT+ kot grešnih kozlov, da bi pritegnili konservativne podpornike Kremlja pred predsedniškimi volitvami marca prihodnje leto ter ohromili delo skupin za pravice, ki se borijo proti diskriminaciji in podpirajo LGBT-osebe.«

Odločitev je najnovejši udarec za pravice skupnosti LGBT+ v Rusiji, katere položaj se je po začetku ruske agresijo na Ukrajino še poslabšal. Od začetka vojne se predsednik Vladimir Putin poudarjeno zavzema za promocijo »tradicionalnih vrednot« in zaostruje retoriko, uperjeno proti spolnim manjšinam. Med drugim je lani razširil obseg zakona iz leta 2013, ki prepoveduje distribucijo »gejevske propagande« med otroki, tako da ta zdaj vključuje ljudi vseh starosti.