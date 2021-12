Na Novi Zelandiji preiskujejo moškega, ki je domnevno prejel deset odmerkov

07.45 Južna Koreja bo testirala prepoznavanje obrazov z umetno inteligenco za sledenje primerov okužb

Južna Koreja bo kmalu uvedla pilotni projekt za uporabo umetne inteligence, prepoznavanja obrazov in na tisoče kamer CCTV za sledenje gibanju ljudi, okuženih s koronavirusom, poročanje Reutersa povzema Guardian. Nacionalno financirani projekt v Bucheonu, enem najbolj gosto poseljenih mest v državi na obrobju Seula, naj bi začel delovati januarja, je za tiskovno agencijo povedal mestni uradnik. Sistem uporablja algoritme umetne inteligence in tehnologijo za prepoznavanje obrazov za analizo posnetkov, ki jih je zbralo več kot 10.820 CCTV kamer, in sledenje gibanju okužene osebe ter kogar koli, s katerim so imeli tesen stik, in ali so nosili masko. V skladu s poslovnim načrtom na 110 straneh so ga iz mesta Bucheon predložili ministrstvu za znanost in IKT (informacijske in komunikacijske tehnologije), Reutersu pa ga je posredoval parlamentarni poslanec, ki je kritičen do projekta.

Uradnik Bucheona je dejal, da bi moral sistem zmanjšati obremenitev preobremenjenih sledilnih ekip v mestu z več kot 800.000 prebivalci ter pomagati pri učinkovitejši in natančnejši uporabi ekip. Sistem lahko po poročanju izsledi do deset ljudi v petih do desetih minutah, s čimer se zmanjša čas, porabljen za ročno delo, ki traja približno pol ure do eno uro, da izsledi eno osebo.

FOTO: Anthony Wallace/AFP

07.30 Novozelandske oblasti preiskujejo trditve, da je moški prejel deset cepiv v enem dnevu

Zdravstvene oblasti Nove Zelandije preiskujejo trditve, da je moški v enem dnevu prejel do deset odmerkov cepiva proti covidu-19 v imenu drugih ljudi in na različnih klinikah ter za to dobil plačilo, in sicer v zadnjem prizadevanju državljanov, da bi se izognili strogim omejitvam za necepljene, poroča Guardian. Ministrstvo za zdravje je dejalo, da zadevo jemlje resno. »Zelo smo zaskrbljeni zaradi te situacije in sodelujemo z ustreznimi agencijami,« je dejala tiskovna predstavnica za cepljenje in imunizacijo covid-19 Astrid Koornneef. Stuff poroča, da je moški menda obiskal več centrov za cepljenje in bil plačan, da je dobil odmerke. Na Novi Zelandiji je cepiva mogoče rezervirati prek spletne strani, se cepiti pri zdravniku ali pa v mobilnih centrih za cepljenje. Za cepljenje mora oseba zdravstvenemu delavcu posredovati svoje ime, datum rojstva in fizični naslov, nadaljnja identifikacija pa ni potrebna.

FOTO: Hannah Beier/Reuters

07.00 Papua Nova Gvineja kot potencialno gojišče za nove različice

V Papui Novi Gvineji je cepljenih manj kot pet odstotkov odrasle populacije, to pa ustvarja možnost oziroma okolje ter priložnosti za širjenje in mutiranje virusa, opozarjajo epidemiologi, kot navaja Guardian. Strokovnjaki so opozorili, da bi se lahko naslednja različica covida-19, ki se bo razširila po svetu, pojavila na pragu Avstralije zaradi neverjetno nizke stopnje precepljenosti v Papui Novi Gvineji.

FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Papua Nova Gvineja je najbližja soseda Avstralije in je na njeni najbližji točki le štiri kilometre od avstralskega ozemlja v Torresovi ožini. Na različnih točkah pandemije so se pojavili strahovi, da bi lahko popotniki iz PNG prinesli virus v Avstralijo. Medicinska sestra, ki pripravlja postelje za nove paciente v improvizirani bolnišnici za covid-19 v Port Moresbyju, je dejala, da »je strah pred cepivom resničen in strategija cepljenja je šla tukaj narobe«. Tudi Adrian Prouse, vodja mednarodnih humanitarnih programov pri Rdečem križu Avstralije, je izpostavil strah, da NPG postane naslednji kraj, kjer se bo pojavila nova različica.