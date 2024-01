Ob 38. vzporedniku spet sovražnost in bes

V nadaljevanju preberite:

»Razmere na Korejskem polotoku so nevarnejše kot v kateremkoli obdobju od začetka junija 1950,« sta prepričana Robert L. Carlin in Siegfried S. Hecker. Carlin je nekdanji vodja oddelka za severovzhodno Azijo na uradu za obveščanje in pogajanja med ZDA in Severno Korejo, medtem ko je Hecker nekdanji direktor nacionalnega laboratorija Los Alamos in častni profesor na univerzi Stanford.

Čeprav lahko takšna trditev zveni preveč dramatično, pravita, obstaja dovolj razlogov, na podlagi katerih je mogoče sklepati, da je Kim Džong Un sprejel strateško odločitev, da bo začel vojno, tako kot je to leta 1950 storil njegov ded Kim Il Sung. Težko je napovedati, kdaj bo Severna Koreja začela vojno, je pa vsekakor treba upoštevati, da to niso nič več zgolj »rutinske grožnje« Pjongjanga, menita ameriška poznavalca.