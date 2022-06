Oborožen moški načrtoval uboj ameriškega vrhovnega sodnika

V marylandskem predmestju ameriške prestolnice Washington, kjer stanuje sodnik vrhovnega sodišča Brett Kavanaugh, so aretirali do zob oboroženega moškega. 26-letni Kalifornijčan je po lastnih besedah hotel najprej ubiti konservativnega sodnika in nato še sebe.

Nicholas John Roske iz Simi Valley se je v elitni soseščini Chevy Chase predal sam, poklical je policijo in povedal, da je oborožen in samomorilsko razpoložen. K načrtom uboja naj bi ga navedlo okvirno mnenje konservativnega dela najvišjega ameriškega sodišča o razsodbi Roe proti Wadu, ki je leta 1973 Američankam pravico do splava zagotovila na ameriški zvezni ravni. Po osnutku nove razsodbe, ki ga je napisal sodnik Samuel Alito in je po dvomljivi poti prišel v javnost, se bo odločanje o tem vrnilo k zveznim državam, številne pa so že napovedale pomembne omejitve pravice do splava ali celo njegovo popolno prepoved.

Policija pred sodnikovo hišo v marylandskem predmestju prestolnice Washington. Foto Nicholas Kamm/Afp

Konservativni sodniki ameriškega vrhovnega sodišča kljub temu menijo, da odločanje o splavu ne sodi v pristojnosti zveznih oblasti in še najmanj vrhovnega sodišča. Tako kot v Evropi naj bi o tem odločale zvezne države ter s tem volivci, za to pa je – spet tako kot v Evropi – pač treba vzeti v zakup razlike med njimi.

Velik del ameriške javnosti ne pristaja na takšno razmišljanje in Roske se je v želji po obračunu s Kavanaughom oborožil s pištolo, nožem, poprovim razpršilom, kladivom, izvijačem ter še marsičem. Naslov je našel na spletu, potem ko so tega in naslove drugih konservativnih vrhovnih sodnikov objavili zagovorniki pravice do splava. V minulih tednih so se pred nekaterimi od njih zbirali demonstranti, brez težav ga je našel tudi nesojeni atentator. Prijeli so ga v bližini v zgodnjih sredinih urah, ni pa znano, ali je bil sodnik s soprogo in hčerkama doma.

Demonstranti nosijo podobe konservativnih sodnikov vrhovnega sodišča Amy Coney Barrett, Neila Gorsucha, Bretta Kavanaugha, Clarenca Thomasa in Samuela Alitoa. Foto Caitlin Ochs/Reuters

Vrhovni sodnik Brett Kavanaugh ni spisal spornega osnutka spreobrnitve razsodbe Roe proti Wadu, velikemu delu leve javnosti pa je trn v peti še iz časov, ko ga je sredi obtožb spolnega nadlegovanja na ta položaj imenoval republikanski predsednik Donald Trump. Voditelj demokratske večine v senatu Chuck Schumer mu je marca 2020 odkrito grozil. »Sprožil si vihar in boš za to plačal. Ne boš vedel, kdaj te bo zadelo, če boš nadaljeval s temi groznimi odločitvami!«

Ameriško ministrstvo za domovinsko varnost je pravkar naznanilo povečano nevarnost nasilnih incidentov s strani skrajnih skupin in osamljenih akterjev, tudi zaradi vprašanja prekinitve nosečnosti. In res so v newyorškem Buffalu z molotovkami napadli pisarno zagovornikov pravice do življenja, v Severni Karolini pa poškodovali kliniko za izvajanje splava.

Kako nevarna so ameriška politična in ideološka razmerja kaže tudi podatek, da je moški, ki je hotel ubiti vrhovnega sodnika ZDA, izjavil, da je s tem želel svojemu življenju dati smisel, k ukrepanju s strelnim orožjem pa naj bi ga navedlo tudi prepričanje, da bo sodnik Kavanaugh soglašal z zmanjšanjem nadzora nad – strelnim orožjem.