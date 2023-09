Obtožbe umora se stopnjujejo v izgon diplomatov

Kanada očita indijski vladi, da je vpletena v umor vidnejšega kanadskega sikha v Vancouvru junija lani, zaradi česar je izgnala vodjo indijske obveščevalne službe v Ottawi. Indija očitke zavrača kot absurdne in je v odgovor izgnala višjega kanadskega diplomata, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kanadski premier Justin Trudeau je v ponedeljek na izrednem zasedanju parlamenta dejal, da kanadske oblasti preiskujejo »utemeljene obtožbe« povezav indijskih agentov z umorom sikha Hardeepa Singha Nijjara lani junija. »Vpletenost kakršnekoli tuje vlade v umor kanadskega državljana na kanadskih tleh je popolnoma nesprejemljiva kršitev naše suverenosti,« je poudaril.

Pozval je indijsko vlado k sodelovanju pri razreševanju zadeve.

Kanadska zunanja ministrica Melanie Joly pa je kasneje pojasnila, da je vlada že ukrepala. »Danes smo izgnali višjega indijskega diplomata iz Kanade,« je dejala. Imena ni izdala, je pa povedala, da je bil vodja indijske obveščevalne službe RAW v Kanadi.

Za podoben povračilni ukrep se je odločila Indija, ki je nekaj ur zatem sporočila, da so ukazali višjemu kanadskemu diplomatu, naj zapusti državo. Za to so se odločili, ker jih skrbi vmešavanje kanadskih diplomatov v notranje zadeve in njihova vpletenost v protiindijske aktivnosti, so sporočili z zunanjega ministrstva.

Indija sicer vse očitke glede vpletenosti v umor zavrača. »Obtožbe o vpletenosti indijske vlade v kakršno koli nasilno dejanje v Kanadi so nesmiselne,« je zunanje ministrstvo zapisalo v izjavi. Zagotovili so, da so demokratična država z močno zavezanostjo pravni državi.

Spomnili so, da je Trudeau podobne očitke izrekel že ob robu vrha G20 indijskemu premieru Narendri Modiju, ki jih je zavrnil.

Nijjarja, ki ga je Indija iskala zaradi terorizma, so ustrelili junija lani v predmestju Vancouvra, kjer živi večja skupnost sikhov. Nijjar je bil glasen zagovornik ustanovitve neodvisne države sikhov, ki bi jo oblikovali iz delov Indije in dela Pakistana.

New Delhi ga obtožuje, da je v Indiji izvajal teroristične napade, kar je zanikal.

Indija se je pogosto pritoževala zaradi dejavnosti sikhov v tujini, predvsem v Kanadi, kjer je največja diaspora. Bojijo se namreč, da bi lahko oživeli separatistično gibanje, ki se zavzema za ustanovitev svoje države. Indijsko zvezno deželo Pandžab je v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja pretresalo nasilno separatistično gibanje sikhov, ko je umrlo več tisoč ljudi.