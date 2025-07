Odločilni dejavnik: koliko bo Kitajska vplivala na Rusijo

V nadaljevanju preberite:

Xi Jinping ima veliko manjši vpliv tako na ruskega predsednika Vladimirja Putina kot na severnokorejskega voditelja Kim Džong Una, kot domnevajo evropski funkcionarji, tako da je pripomba Coste in Ursule von der Leyen, da ima Kitajska kot stalna članica varnostnega sveta odgovornost za ukrajinski mir, zvenela precej porogljivo. Vztrajanje predsednice evropske komisije pri uravnoteženju blagovne izmenjave ni naletelo na razumevanje na kitajski strani, ki bi se bila morda pripravljena pogovarjati o tem, če bi Bruselj pred vrhunskim srečanjem odpravil carine na kitajska električna vozila in določene druge trgovinske omejitve in sankcije.