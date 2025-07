Srečanje, ki lahko pripelje do razhoda

V nadaljevanju preberite:

Eden od maloštevilnih razlogov za optimizem je dejstvo, da je včeraj na kitajski strani mize sedel Xi Jinping osebno. Evropejce je povabil v Peking, da bi s 25. vrhunskim srečanjem zaznamovali 50. oblet­nico vzpostavitve diplomatskih odnosov med EU in Kitajsko. Tem jubilejnim številkam bodo vsekakor posvetili posebno pozornost. Z izjemo dejstva, da dvostranski odnosi proslavljajo pol stoletja, je med tema dvema stranema trenut­no več tem za spore kot za vzajemno razumevanje. To je verjetno glavni razlog, da so običajno dvodnevno srečanje skrajšali na en dan.