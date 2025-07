Kitajski potrošniki na steroidih

V nadaljevanju preberite:

Priznani ameriški poznavalec Azije Gordon Chang je že leta 2001 izdal knjigo Prihajajoči zlom Kitajske, v kateri je napovedal zlom »gospodarskega čudeža« najpozneje do leta 2011. Ko je kitajsko gospodarstvo leto 2011 sklenilo z nižjo stopnjo rasti kot prejšnje – ki je znašala 10,4 odstotka –, je bila ta še vedno 9,2-odstotna.

To je avtorja izjemno brane knjige prisililo v priznanje, da se je zmotil, a je vztrajal, da zgolj za eno leto. Zlom bo prišel leta 2012, je bil neomajen Chang.

Čeprav je njegova knjiga dobila neslaven naziv »najbolj napačne napovedi leta«, so v krogih ameriških analitikov Kitajske še naprej pričakovali njen propad. Čeprav so tudi zahodni ekonomisti kritični do carinske vojne predsednika Donalda Trumpa, so do začetka tega tedna napovedali občutno »ohlajanje« kitajskega gospodarstva – zaradi zunanjih pritiskov (carine) in notranjih težav (šibek nepremičninski trg in majhna domača potrošnja).

Včeraj objavljeni statistični podatki kažejo, da je drugo največje gospodarstvo na svetu v prvi polovici letošnjega leta zraslo za 5,3 odstotka, v drugem četrtletju pa za 5,2 odstotka v primerjavi z istim obdobjem lani.