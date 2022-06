Od podnebnega ostrenja do nepremičninskega napihovanja

V nadaljevanju preberite:

Ne le) poletja so podnebno vse napornejša prav tako na Portugalskem, v prihodnje pa bo samo še huje, in vendar to ne preprečuje zanimanja tujcev za iberski konec, najsi turistično ali kar za bivanje. Te vroče dni je znova v zraku več dilem, kako bo z vodo, kako s poglabljajočo se gospodarsko krizo, pa z nepremičninskim balonom.

Podobno kot mnogi konci po stari celini se letošnjo pomlad in poletje s sušo spoprijemajo tudi na Portugalskem. Tamkajšnje ministrstvo za kmetijstvo je pred dnevi opozorilo, da bodo zaradi pomanjkanja padavin maja in junija posledice občutne in hujše kot kdaj prej. Kakor bijejo plat zvona, je skoraj celotno ozemlje države oziroma okoli 97 odstotkov površine že na začetku poletja močno presušene, saj je bil letošnji maj s povprečno temperaturo 19,19 stopinje Celzija najbolj vroč po letu 1992; glede na povprečje v obdobju 1971–2000 je bil toplejši za 3,47 stopinje Celzija. Ker so tla presušena, rezervoarji pa skoraj prazni, v zajetju Bravura na jugu države je bilo pred tedni vode le še za slabih 15 odstotkov, pridelek ne bo takšen, kot bi moral biti.