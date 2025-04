Odvetniki Mangioneja: Zahteva po smrtni kazni na obtožnici je politični trik

V New Yorku je zvezna velika porota vložila obtožnico proti Luigiju Mangioneju, 26-letniku, ki mu očitajo odmeven umor glavnega izvršnega direktorja zavarovalnice UnitedHealthcare, Briana Thompsona. Kot poroča tiskovna agencija AP, ključna točka obtožnice – umor z uporabo strelnega orožja – Mangioneju v primeru obsodbe omogoča izrek smrtne kazni. To je poteza, ki jo je pravosodna ministrica ZDA Pam Bondi že napovedala, še preden je bila obtožnica sploh formalno vložena. Obtožnica sicer Mangioneju očita še dve kaznivi dejanji zalezovanja ter nedovoljeno uporabo orožja oziroma dušilca, dodaja Sky News.

Tragični dogodek se je zgodil 4. decembra 2024 na Manhattnu. Thompson je bil na poti na letno konferenco za vlagatelje svoje družbe v hotelu Hilton, ko ga je, kot so kasneje pokazali posnetki nadzornih kamer, od zadaj ustrelil zamaskiran moški. Umor je pretresel poslovni svet in javnost, še posebej potem, ko je policija razkrila zanimivo podrobnost: na nabojih, najdenih na kraju zločina, so bile vgravirane besede »delay« (odložiti), »deny« (zavrniti) in »depose« (odstaviti). Gre za frazo, ki jo kritiki pogosto uporabljajo za opis domnevnih taktik zavarovalnic pri zavračanju kritja stroškov zdravljenja.

Petdnevni lov in razkritja iz zvezka

Umor je sprožil obsežno policijsko iskalno akcijo, ki je trajala pet dni. Preiskovalci so Mangioneja izsledili in prijeli 9. decembra v kraju Altoona v Pensilvaniji. Pri njem so po navedbah policije našli pištolo, ki se je ujemala z orožjem z mesta zločina, dušilec in zvezek. Zapisi v zvezku naj bi razkrivali Mangionejevo sovražnost do zdravstvenih zavarovalnic in premožnih direktorjev. Tožilstvo je izpostavilo zapis iz oktobra 2024, ki naj bi opisoval namero »pospraviti« direktorja zavarovalnice. Kljub tem zapisom pa so iz UnitedHealthcare sporočili, da Mangione nikoli ni bil njihov zavarovanec.

Primer je dobil izrazito politično noto v začetku aprila, ko je pravosodna ministrica Pam Bondi napovedala, da bo zvezno tožilstvo zahtevalo smrtno kazen. Kot poroča Sky News, je dejala, da s tem »uresničuje agendo predsednika Trumpa za zaustavitev nasilnega kriminala in ponovno vzpostavitev varne Amerike«. To je prva zahteva po smrtni kazni pod Trumpovo administracijo po njegovi vrnitvi v Belo hišo in prekinitvi moratorija na zvezne usmrtitve.

Mangionejeva obramba, ki jo vodi odvetnica Karen Friedman Agnifilo, se je na to odločitev ostro odzvala. Po pisanju ABC News trdijo, da je zahteva po smrtni kazni »politični trik« in da je ministričina izjava, podana še pred obtožnico, škodovala postopku pred veliko poroto ter kršila Mangionejeve ustavne pravice. Obramba je zato na sodišče vložila zahtevo za preprečitev smrtne kazni in izročitev dokumentacije, povezane z ministričino direktivo. Da bi okrepili obrambo, so v ekipo februarja vključili tudi odvetnika Avrahama Moskowitza, specialista za primere smrtne kazni, še poroča CNN.

Dvojni postopek in razdeljena javnost

Poleg zvezne obtožnice se Luigi Mangione, sicer diplomant prestižne bršljanske univerze iz premožne družine, sooča tudi z ločenimi obtožbami v zvezni državi New York. Tam mu tožilstvo med drugim očita umor prve stopnje v povezavi s terorizmom, kar kaže na sum, da je bil namen dejanja ustrahovati širše prebivalstvo ali vplivati na vladno politiko. V tem postopku, kjer se je Mangione že izrekel za nedolžnega, mu grozi dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta. Po navedbah AP naj bi postopka tekla vzporedno, pri čemer naj bi državni primer prvi prišel na vrsto za sojenje.

Podporniki obtoženega v njem vidijo nekakšen simbol upora proti sistemu, ki ga mnogi dojemajo kot nepravičnega zaradi visokih stroškov in težav pri dostopu do kritja zdravljenjaFOTO: Adam Gray/AFP

Primer še naprej močno odmeva. Medtem ko je umor pretresel poslovne kroge in povzročil zaskrbljenost med vodilnimi v velikih korporacijah, so se na drugi strani nekateri kritiki ameriškega zdravstvenega sistema postavili na stran Mangioneja. V njem vidijo nekakšen simbol upora proti sistemu, ki ga mnogi dojemajo kot nepravičnega zaradi visokih stroškov in težav pri dostopu do kritja zdravljenja, še piše AP. Primer tako ostaja v središču pravne in politične razprave, zlasti zaradi vprašanja smrtne kazni v času zaostrenih političnih razmerij.