Kako je Slovenija povezana z najbolj znanim domnevnim teroristom v ZDA?

Le malokdo bi si mislil, da bo človek, ki je bil v preteklih dneh obtožen terorizma, postal svetovna senzacija. Trije naboji, ki jih je domnevno sprožil Luigi Mangione, so bili dovolj, da so pokončali Briana Thompsona in povzročili hudo družbeno vrenje. Skoraj ni človeka v ZDA, ki se v teh dneh ne pogovarja o ameriškem zdravstvenem sistemu. Ta je vse prej kot človeku prijazen. Zavarovalnica Unitedhealthcare je z razlogom četrto podjetje v ZDA po prihodkih. Pred njim so le giganti Walmart, Amazon in Apple.

Ob prijetju so pri Mangioneju našli štiri predmete: ponarejene dokumente, 3D-natisnjeno pištolo, dušilec za orožje in rokopis manifesta, v katerem je ostro obsodil ameriški zdravstveni sistem. V manifestu je izpostavil tudi dve osebnosti, ki že več let opozarjata na pomanjkljivosti sistema, v katerem je dobiček pomembnejši od človeka.

Ena izmed oseb, ki je v manifestu omenjena, je oskarjevec Michael Moore, ki je znan tudi slovenski javnosti, saj je eden od njegovih dokumentarcev nastajal tudi v Sloveniji (z naslovom Koga napasti zdaj?). Moore je režiser tudi filma Sicko, ki obravnava problematiko ameriškega zdravstvenega sistema. Prav na ta film se Mangione neposredno navezuje, ko Moora omenja v svojem manifestua.

Drugo omenjena oseba pa je s Slovenijo še bolj povezana. To je Elisabeth Rosenthal. Američanka je avtorica knjige Ameriška bolezen: Kako je zdravstveni sistem postal donosen posel in kako ga lahko vrnemo ljudem (An American Sickness: How Healthcare Became Big Business and How You Can Take It Back). Ta je postala izjemno priljubljena in dobila tudi priznanje New York Best Seller.