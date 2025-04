Tožilka za Mangioneja zahteva smrtno kazen

Državni tožilci bodo zahtevali smrtno kazen za Luigija Mangiona, ki je obtožen umora Briana Thompsona, izvršnega direktorja največje ameriške zdravstvene zavarovalnice UnitedHealthcare. Thompon je bil na čelu podjetja, ki nudi zavarovanje več kot 49 milijonom Američanom

Generalna državna tožilka Pam Bondi je po poročanju BBC dejala, da si Mangione zasluži najhujšo kazen za »načrtovan in hladnokrvni umor«. »Umor Briana Thompsona, nedolžnega očeta dveh mladih otrok, je bil premišljen, hladnokrven in je šokiral Ameriko,« je dejala. Odvetnik 26-letnika je izjavo tožilke takoj označil za barbarsko in vlado obtožil branjenja »pokvarjenega, gnilega in morilskega« zdravstvenega sistema.

Generalna državna tožilka Pam Bondi pravi, da si Mangione zasluži najhujšo kazen za »načrtovan in hladnokrvni umor«. OTO: Curtis Means/Afp

Brian Thompson je bil ubit pred hotelom v New Yorku 4. decembra, policija pa je Luigija Mangiona po iskalni akciji, ki je obsegala več zveznih držav, aretirala zgolj nekaj dni kasneje. Mangioni se je izrekel za nedolžnega, sedaj mu bodo sodili v New Yorku.

V zvezni državi New York je proti njemu vložena obtožnica na 11 točkah, vključno z umorom prve stopnje in umorom kot kaznivim dejanjem terorizma, hkrati pa so proti njemu vložili obtožnico še državni tožilci, ki zanj zahtevajo smrtno kazen. Newyorški tožilci so že predstavili nekaj dokazov zoper Luigija, med drugim se njegovi prstni odtisi ujemajo z odtisi s kraja zločina.

Če bo obtožen na zvezni ravni, bo lahko maksimalno obsojen na dosmrtno zaporno kazen brez možnosti pogojnega izpusta. Če pa bo obtožen na državni ravni zaradi uporabe orožja z namenom umora in zalezovanja, ki je vodilo v umor, lahko Mangione prejme smrtno kazen.

Umor, ki je na tapeto postavil zdravstveni sistem

V izjavi za javnost je tožilka Bondi zapisala, da je »dejanje resno ogrozilo varnost bližnjih« in da je šlo pri umoru za »politično nasilje.« Tudi v uradnem poročilu Urada ameriških državnih tožilcev je navedeno, da je »Luigi Mangione načrtoval in izvedel umor Briana Thompsona z namenom, da bi sprožil debate.« Obe izjavi podpira dejstvo, da je Mangionejev primer pritegnil veliko pozornosti ne samo zaradi dejanja kot takega, temveč tudi zaradi motiva, ki ga je osumljenec v rokopisu manifesta pripisal svojemu nezadovoljstvu z ameriškim zdravstvenim sistemom.

Umor je posledično sprožil debate o nepravičnosti ameriškega zdravstvenega sistema, kjer zavarovalnice pogosto najdejo pravne luknje ter si pridržujejo pravico do zavrnitve financiranja zdravljenja, in Mangione je hitro postal obraz vseh tistih, ki si želijo sprememb, tako rekoč nacionalni junak ter simbol upora proti sistemu.

Prav zavarovalnica, pri kateri je bil umorjeni izvršni direktor zaposlen, je ena izmed tistih, ki so najpogosteje zavračale financiranje, medtem ko je ubiti Thompson na leto prejemal 10 milijonov dolarjev (9,5 milijona evrov) plače.

Luigi Mangione je za mnoge junak, simbol boja proti sistemu. FOTO: Temilade Adelaja/Reuters

Namere tožilcev so že sprožile plaz reakcij na internetu, kjer ima Mangione vse od aretacije naprej celotno vojsko podpornikov. »Ko ubiješ deset tisoč ljudi, je to zgolj posel, če pa ubiješ enega direktorja, je to zločin,« so se glasili komentarji privržencev.

Mangionejeva aretacija je sprožila plaz odzivov na večjih platformah, kot so X, tiktok in instagram. Njegova fotografija je postala viralna, s spremljajočimi oznakami, kot sta #FreeLuigi in #italijanskaprivlačnost.

V Kaliforniji so celo pripravili referendumsko pobudo z njegovim imenom, ki bi zavrnitev plačila zdravstvenega posega razglasila za kaznivo dejanje.