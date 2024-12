Ameriški Joker: Obtoženi morilec Luigi Mangione kot obraz družbene revolucije

V ZDA še vedno odmeva šokanten primer Luigija Mangioneja, 26-letnega osumljenca, ki naj bi pred dobrim tednom dni na ulicah New Yorka ustrelil Briana Thompsona, izvršnega direktorja UnitedHealthcare, največje ameriške zdravstvene zavarovalnice. Umor se je zgodil četrtega decembra zgodaj zjutraj, ko je Thompson hodil proti hotelu, kjer je potekala konferenca njegovega podjetja. Storilec ga je trikrat ustrelil v hrbet in odkorakal s prizorišča. Varnostne kamere so zabeležile trenutek napada, ki ga preiskovalci označujejo kot skrbno načrtovan in ciljno usmerjen napad na enega od vodilnih »simbolov« ameriške zdravstvene industrije.

Mangionejev primer je pritegnil veliko pozornosti ne samo zaradi brutalnosti dejanja, temveč tudi zaradi motiva, ki ga osumljenec pripisuje svojemu nezadovoljstvu z ameriškim zdravstvenim sistemom. Po njegovih besedah, zapisanih v manifestu, ki so ga našli pri aretaciji, je Thompson predstavljal vse, kar je po njegovem mnenju narobe z ameriško družbo: korporativno pohlepnost, ignoriranje potreb posameznika in sistematično izkoriščanje »običajnih ljudi«. V zapiskih, ki jih preiskovalci temeljito preučujejo, je Mangione izražil globoko jezo do zdravstvenega sistema, ki ga je opisal kot »parazitsko strukturo, ki bogati na račun trpljenja običajnih ljudi«.

Ti zapiski so del preiskave kot mogoči dokazi za motivacijo napada. Policija je Mangioneja ob prijetju opisala kot mirnega; ni se upiral, vendar je bil vidno razburjen. Kljub aretaciji brez incidentov so ga odpeljali v izolacijo v zaporu v Pensilvaniji, kjer ga čaka pravni postopek za izročitev zvezni državi New York.

Preiskava je pokazala, da je Mangione v New York prispel že 24. novembra in bival v hostlu. Med tem časom je načrtoval napad, kar potrjujejo tudi posnetki nadzornih kamer, ki ga prikazujejo v bližini prizorišča zločina dan pred umorom. Pri preiskavi hostla so našli dodatne dokaze, vključno z ročno napisanim seznamom nalog, ki so nakazovale načrtovanje zločina. Mangione je uporabljal tudi začasni mobilni telefon, ki ga je po napadu zavrgel v Centralnem parku.

Grafit Luigija, lika iz znanih videoiger japonskega podjetja Nintendo, ki ima na sebi uniformo s prečrtanim znakom zavarovalnice UnitedHealthcare FOTO: David Ryder Reuters

Primer Mangioneja je sprožil močne odzive javnosti in medijev, pri čemer se je mnenje razdelilo na različne politične spektre. Desni mediji, kot sta Fox News in The Daily Wire, so se osredotočili na kriminalni vidik primera, poudarjajoč brutalnost dejanja in Mangionejeve domnevne psihološke težave. Voditelji teh programov so njegovo dejanje označili za »neopravičljiv napad na kapitalizem« in opozorili, da bi lahko bil Mangione simbol nevarnega naraščanja sovraštva do uspešnih korporacij.

Na drugi strani so levi in sredinski mediji, kot sta CNN in The Guardian, primer postavili v kontekst širših družbenih neenakosti in vprašanj v zvezi z zdravstvenim sistemom. V svojih analizah so izpostavili Mangionejeve izjave o »parazitski strukturi« korporacij in njegove težave s pridobivanjem zdravstvene oskrbe po hudi poškodbi. Mediji, kot je MSNBC, so poudarili, da primer odpira vprašanja o dostopnosti zdravstva v ZDA in o tem, kako lahko frustracije zaradi sistema privedejo do ekstremnih dejanj.

Obe strani pa se strinjata, da je primer močno polariziral javno mnenje. Medtem ko desni mediji pozivajo k strožjši kazni za Mangioneja in svarijo pred romantizacijo njegovega dejanja, levi mediji pozivajo k reformam v zdravstvenem sistemu, ki naj bi preprečile takšne tragedije v prihodnosti. Na primer, Fox News je poročal o Mangionejevem manifestu kot o »nevarni propagandi«, medtem ko je CNN analiziral njegove zapiske kot »klic na pomoč«.

Primer je sprožil tudi razpravo na družbenih omrežjih, kjer so se oblikovale skupine podpornikov, ki Mangioneja vidijo kot junaka v boju proti korporativni nepravičnosti. Hkrati so se pojavile skupine, ki opozarjajo na nevarnost poveličevanja nasilnih dejanj kot sredstva za družbene spremembe.

Skupno obema stranema je priznanje, da primer odpira pomembna vprašanja o psihološkem pritisku, ki ga lahko povzroči sistemska nepravičnost, in o tem, kako družba obravnava posameznike, ki se počutijo odrinjene. Kljub temu pa ostajajo razlike v interpretaciji Mangionejevih dejanj in tega, kaj bi moral primer predstavljati za prihodnost ameriške družbe. Levi mediji v njem vidijo opozorilo o nujnosti reform, desni pa svarilo pred anarhijo, ki lahko izhaja iz pretiranega napada na korporacije. Ti mediji, ki so blizu republikancem, kot je Fox News, zdravstveni sistem pogosto v celoti zagovarjajo.

Po Mangionejevem prijetju so se na spletu začele pojavljati skupine, ki podpirajo njegovo dejanje in ga označujejo za junaka v boju proti kapitalizmu. Na platformah, kot sta X in Reddit, so uporabniki delili njegovo zgodbo kot simbol upora proti korporativni pohlepnosti. Pojavili so se tudi plakati, razobešeni v Manhattnu, ki prikazujejo obraze direktorjev zdravstvenih zavarovalnic z napisom »Iščejo se«. Ti plakati obtožujujejo direktorje »odtegovanja medicinske oskrbe zaradi korporativnega dobička« in vključujejo fraze, kot so »odloži«, »zavrni« in »odstrani« – enake napise, ki so jih našli na tulcih nabojev na prizorišču zločina.

Te plakate, ki so sprožili precejšnje ogorčenje, so mestne oblasti večinoma odstranile, vendar njihovo sporočilo ostaja močno prisotno na družbenih omrežjih. Nekateri uporabniki so začeli izdelovati izdelke, kot so majice in nalepke, ki poveličujejo Mangioneja in uporabljajo te iste slogane. To je sprožilo skrb, da bi lahko njegov primer navdihnil posnemovalce.

Policija je izrazila bojazen pred tako imenovanim »učinkom okužbe«, kjer bi nasilno dejanje lahko spodbudilo druge k podobnim napadom. Rebecca Weiner, namestnica komisarja za obveščevalne zadeve pri NYPD, je Mangionejev primer označila za potencialni notranji teroristični napad. Dejala je, da spletno poveličevanje napada ustvarja toksično okolje, ki lahko vodi v nadaljnje grožnje. Med primeri groženj je tudi opozorilo o eksplozivnih napravah, poslano nekaterim vodjem podjetij.

Delavci v zavarovalnici UnitedHealthcare so poročali o povečanem številu groženj, prejetih po telefonu, vključno z groženjami, usmerjenimi na njihove družine. Nekateri zaposleni so morali zaradi stresa vzeti premor, podjetje pa je uvedlo programe za pomoč pri soočanju s takšnimi situacijami. Kljub temu je očitno, da se strah pred nasiljem širi tudi med nedolžnimi zaposlenimi.

V zaporu, kjer trenutno prestaja pripor, je Mangione prejel (ne)pričakovano podporo s strani drugih zapornikov. Več njih ga označuje za junaka, ki je izpostavil težave, s katerimi se tudi sami soočajo, zlasti pomanjkljivosti zdravstvenega sistema, ki pogosto zanemarja potrebe manj privilegiranih. »Svoboda Luigiju« in »Luigi ima grozne pogoje« je bilo mogoče slišati, ko je ameriški medij NewsNation obiskal bližino zapora in se pogovarjal z njegovimi sozaporniki, kjer je več kot očitno prava zvezda.

Ameriški Joker

Mangionejev primer lahko primerjamo s filmom Joker iz leta 2019, kjer glavni protagonist Arthur Fleck postane simbol upora proti družbeni neenakosti. Tako kot Fleck, ki ga okoliščine prisilijo v obupan boj proti sistemu, tudi Mangione predstavlja posameznika, ki je po lastnih besedah postal žrtev sistema. Oba sta bila soočena z osebno tragedijo in družbeno marginalizacijo. Fleck se v filmu spopada z duševnimi težavami in nezmožnostjo sistema, da mu pomaga, Mangione pa izraža frustracije nad zdravstvenim sistemom, ki naj bi ga pustil na cedilu, in ne samo njega, temveč tudi veliko število drugih Američanov.

Joker (2019) velja za enega najboljših filmov novejšega časa. FOTO: Niko Tavernise

Podobno kot Joker tudi Mangione vidi svojo tarčo kot simbol vsega, kar je narobe z družbo. Fleck se v enem najbolj prepoznavnih prizorov filma sooči z voditeljem pogovorne oddaje Murrayjem Franklinom, ki ga vidi kot del elite, ki običajne ljudi uporablja le za svojo korist in jih brez težav uporabi. Mangione pa je izbral Briana Thompsona, direktorja ene največjih zdravstvenih zavarovalnic, kot utelešenje korporativnega pohlepa in nečlovečnosti.

Vendar obstajajo tudi ključne razlike. Medtem ko je Jokerjev boj v filmu močno osredotočen na osebno maščevanje in kaos kot sredstvo za izražanje, je Mangionejev manifest kazal na specifičen družbeni motiv. Njegovi zapiski in načrtovanje napada kažejo na premišljeno simboliko in poskus prenosa širšega sporočila proti sistemu. Mangione ni iskal kaosa samega, temveč je žel vzbuditi razpravo o korporativnih zlorabah in zdravstvenem sistemu.

Za mnoge je Mangione postal ameriški Joker, ki ga družba potrebuje, da bi se soočila z lastnimi sistemskimi napakami. Njegovo dejanje, čeprav nasilno in obsojanja vredno, je odprlo vprašanja o tem, kako družbeni in gospodarski sistemi ravnajo z najbolj ranljivimi. Podobno kot Joker v filmu tudi Mangione pooseblja posameznika, ki se je uprl sistemu, ki ga je pustil na cedilu. Njegov primer je zato postal simbol frustracij, ki se kuhajo v ameriški družbi, ter opozorilo, da se sistemske težave ne morejo ignorirati brez posledic.

Mangionejevo sojenje bo nedvomno eden najbolj odmevnih pravnih postopkov v zadnjih letih. Obtoženi se trenutno nahaja v zaporu v Pensilvaniji, kjer čaka na izročitev v New York. Tožilstvo je že napovedalo, da ga bodo obtožili umora prve stopnje in nezakonite posesti orožja. Njegov odvetnik, Thomas Dickey, je v izjavi za medije poudaril, da bo Mangione na vse obtožbe odgovoril z nedolžno izjavo in da bo obramba izpodbijala zbrane dokaze, vključno z balistiko in prstnimi odtisi.

Odvetnik obtoženega Thomas Dickey. FOTO: Jeff Swensen/Getty Images/AFP

Pravosodni strokovnjaki pričakujejo, da bo tožilstvo uporabilo Mangionejev manifest in zapiske kot ključne dokaze za dokazovanje namena in premišljenosti dejanja. Manifest, v katerem obtoženi izraža svojo jezo nad zdravstvenim sistemom in korporativnim pohlepom, naj bi bil po mnenju tožilstva jasen pokazatelj, da je napad načrtoval. Balistični dokazi, ki povezujejo najdeno orožje z naboji na prizorišču, bodo prav tako ključni za obsodbo.

Obramba bo najverjetneje poskušala dokazati, da je Mangione deloval v duševnem stanju, ki mu je onemogočalo racionalno presojo. Njegov odvetnik je že namignil, da bodo vključili strokovnjake za duševno zdravje, ki bodo pričali o vplivu Mangionejevih zdravstvenih težav in osebne stiske na njegovo vedenje. Prav tako bodo poskušali izpodbiti zakonitost pridobljenih dokazov, kot so zapiski in elektronska komunikacija.