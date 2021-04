Odvzeli imuniteto neonacističnemu poslancu iz Grčije

Evropski parlament je danes odvzel imuniteto poslancu iz Grčije Ioanisu Lagosu, nekdanjemu voditelju grške neonacistične stranke Zlata zora, ki je bil v domovini obsojen na zaporno kazen. Odvzem poslanske imunitete je na tajnem glasovanju podprla velika večina evroposlancev, 658. Le 25 jih je bilo proti, STA povzema poročanje francoske tiskovne agencije AFP.



48-letni Lagos je bil oktobra lani skupaj s še drugimi voditelji Zlate zore obsojen na 13 let zapora zaradi vodenja kriminalne organizacije. A ker je evropski poslanec, je moral Evropski parlament najprej glasovati o odvzemu poslanske imunitete, preden bi ga lahko zaprli.



Nekaj ur po tem glasovanju so spornega grškega politika, nekdanjega varnostnika v nočnem klubu, aretirali v Bruslju na podlagi grškega mednarodnega zapornega naloga. To je na Twitterju potrdil tudi sam: »Sem v belgijskem policijskem avtomobilu. Odpeljali me bodo v zapor.«



V Bruslju sicer več podrobnosti niso želeli razkrti, grški viri pa poročajo, da že potekajo postopki za izročitev 48-letnika Grčiji, še poroča AFP.

Sodišče stranko spoznalo za kriminalno organizacijo

Še v ponedeljek je Lagos na Twitterju zatrdil, da se na mednarodni zaporni nalog, ki ga je izdala Grčija, ne namerava odzvati. Kot je zapisal, ostaja »močan in svoboden« in se ne namerava vrniti v Grčijo v »naslednjih dneh«.



Lagos je sicer eden od skupno 50 obsojenih na procesu proti voditeljem Zlate zore, ki je bila več let tudi parlamentarna stranka. Med finančno krizo je bila tretja najmočnejša stranka, leta 2019 pa ji ni več uspelo vstopiti v parlament.



Sodni proces proti stranki so uvedli po smrti protifašističnega reperja, ki ga je leta 2013 ubil pripadnik Zlate zore. Storilec je krivdo priznal in prestaja dosmrtno zaporno kazen. Umor je sprožil preiskavo delovanja zloglasne Zlate zore, odgovorne za umore in nasilje nad migranti in aktivisti levice od 90. let prejšnjega stoletja.



Po več kot petih letih in pol enega najpomembnejših sojenj v politični zgodovini države je sodišče nato 7. oktobra lani stranko spoznalo za kriminalno organizacijo.

