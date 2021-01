Okupacija prostora svobode

V nadaljevanju preberite:

Lakota po svobodi je nalezljiva. Potreba po pravičnosti je temeljna. Klic k dostojanstvu = skupnost. Boj proti korupciji je kategorični imperativ. Obračun s privilegiji je ključen gradnik egalitarne družbe. Svoboda govora odpira obzorja, sovraštvo jih briše. Civilna družba je srce razvoja. Mladi izobraženci so prihodnost. Nenasilno spopadanje z represivnim aparatom je obraz duše. Alergija na vsakršno totalitarnost in avtoritarnost je znak osebne, tudi kolektivne zrelosti. Zavračanje hierarhije same po sebi – zavračanje voditeljev, političnih ali »poslovnih«, brez primernih kompetenc, etične podstati, empatije in občutka za skupno dobro – je jedro emancipacije. Odmik od vsiljenih delitev – nacionalnih, ideoloških, religioznih – je dokaz delovanja kognitivnih funkcij.