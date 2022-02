Olimpijski ogenj zablestel v luči Xijevih triumfov

V nadaljevanju preberite:

Čeprav so se danes v Pekingu začele zimske olimpijske igre, bi jih lahko po temah slovesne prireditve prej poimenovali spomladanske. Njihov začetek namreč sovpada z začetkom pomladi po lunarnem koledarju, in v tem duhu je potekala tudi začetna prireditev v slovitem Ptičjem gnezdu, ki se je pravkar vpisalo v zgodovino kot edini stadion na svetu, na katerem so prižgali olimpijski ogenj poletnih (2008) in zimskih olimpijskih iger.