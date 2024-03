Orbán ob obletnici madžarske revolucije pozval k zasedbi Bruslja

Če želimo ohraniti svobodo in suverenost Madžarske, nam ne preostane drugega, kot da zasedemo Bruselj in v EU sami vnesemo spremembe, je v današnjem govoru ob obletnici madžarske revolucije leta 1848 dejal madžarski premier Viktor Orbán.

Dodal je, da se bodo Madžari na junijskih evropskih volitvah odločali med bruseljskim povodcem in svobodo.

»Bruselj ni prvi imperij, ki je želel zavzeti Madžarsko, vendar so v zadnjih 500 letih vsi takšni imperiji spoznali, da z zatiranjem, podkupovanjem ali nasiljem (...) ne bodo prišli nikamor,« je na slovesnosti pred Narodnim muzejem v madžarski prestolnici dejal Orbán. Pri tem je omenil Osmansko in Habsburško cesarstvo ter Sovjetsko zvezo.

»Mi smo David, ki se mu mora Goljat raje izogniti,« je povedal, a pri tem na primeru kompromisa z Avstrijo iz leta 1867 poudaril, da je Budimpešta pripravljena izkazati spoštovanje vsakomur, ki ga izkaže njej. Po njegovih besedah EU tega ne razume, zato morajo Madžari sami poskrbeti za spremembe v njej, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.

Politične nasprotnike v domovini je označil za izdajalce države in dejal, da Madžarske nihče ne bo silil v vojno ali sprejemanje migrantov. »Ne moremo sprejeti, da je Bruselj zapustil Evropejce, še več, obrnil se je proti njim,« je ocenil in dodal, da Madžarska ne more tolerirati, da EU uničuje kmete, siromaši srednji razred, vodi podjetja v stečaj in poskuša madžarske otroke izročiti »v roke pobesnelih aktivistov za pravice spolov«.

V luči junijskih evropskih volitev je madžarski premier, ki velja za enega najglasnejših kritikov EU, izpostavil, da se bodo morali volivci takrat odločiti med »bruseljskim povodcem in madžarsko svobodo«. V državi bodo sicer popoldne potekali številni protesti proti njegovi konservativno-nacionalistični vladi, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.