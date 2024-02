Madžarski parlament vendarle odobril članstvo Švedske v zvezi Nato

Švedska je premostila še zadnjo veliko oviro na svoji poti v zvezo Nato. Madžarski parlament je podprl švedski pristopni protokol, po tem ko je poslance k temu pozval madžarski premier Viktor Orbán. Ta je po letu dni zavlačevanja obrnil ploščo in med v svojim današnjim govorom pred parlamentom izrazil prepričanje, da bo dvostransko vojaško sodelovanje s skandinavsko državo in njen vstop v severnoatlantsko zavezništvo okrepilo varnost Madžarske.

Glasovanje je zapečatilo eno najpomembnejših širitev Nata v zadnjih desetletjih, ki jo je sprožila ruska agresija na Ukrajino. Švedska se je skupaj s svojo sosedo Finsko v prvih mesecih vojne iz varnostnih razlogov odločila, da vstopi v severnoatlantsko zavezništvo in se s tem odpove še zadnjim ostankov politike nevtralnosti.

Premier Orbán med današnjim zasedanjem madžarskega parlamenta. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters

Zaradi visoke razvitosti in kompatibilnosti njunih vojska z Natom, so bile ovire za vstop obeh držav predvsem politične. Z največjimi težavami se je soočila Švedska. Dokončno potrditev njene prošnje je poleg Madžarske dolgo ovirala tudi Turčija.

»Preden spustimo novega člana v zavezništvo, moramo najprej rešiti medsebojne spore,« je Orbán med današnjim zasedanjem parlamenta poskušal argumentirati dolgo odlašanje z ratifikacijo švedskega pristopnega protokola. Uradna Budimpešta je kot razlog za to navajala švedsko zunanjo politiko oziroma pogoste kritike na račun kršitev vladavine prava na Madžarskem.

Na razplet glasovanja so se že odzvali na Švedskem, sedežu Nata in v ključnih zaveznicah. Švedski premier Ulf Kristersson je odločitev označil za zgodovinsko in potrdil pripravljenost svoje države, da izpolni zaveze in pričakovanja. Odločitev je pozdravil tudi generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg. »Švedska bo postala 32. zaveznica Nata. S članstvom Švedske bomo vsi močnejši in varnejši,« je poudaril Norvežan