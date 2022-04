Orban prepričan v zmago, Marki-Zay opozarja, da vsak glas šteje

Oba glavna akterja današnjih parlamentarnih volitev na Madžarskem, dolgoletni premier Viktor Orban in skupen premierski kandidat šestih opozicijskih strank Peter Marki-Zay, sta oddala svoj glas. Orban je na volišču v prestolnici izrazil prepričanje, da bo njegov Fidesz znova zmagal, Marki-Zay pa je v mestu Hodmezovasarhely ljudi pozval, naj volijo.

»Samozavesten sem« in »upam na veliko zmago«, je na vprašanja novinarjev o tem, kakšen izid pričakuje danes, po poročanju tujih tiskovnih agencij odgovoril Orban. Na vprašanje, ali bi izgubo sedanje dvotretjinske večine Fidesza v parlamentu razumel kot poraz, je odvrnil, da po 16 letih v opoziciji in 16 letih na oblasti upa, da bodo danes »na koncu v plusu«. Je pa zatrdil, da bo sprejel vsak izid, tudi če ne bo zmagal.

Obenem je ponovil, da so današnje volitve nekaj posebnega, saj spričo dogajanja v Ukrajini zadevajo »vprašanja vojne in miru«. »Ta vojna je v naši soseščini, med dvema velikima državama, in mi se vanjo ne smemo vmešati,« je poudaril in opozoril, da se bo nasilje v Ukrajini zavleklo. Opozicija se po njegovem ne zaveda resnosti situacije in bi lahko Madžarsko potegnila v konflikt, kar pa bi bila »tragedija«.

»Na današnjih volitvah šteje vsak in vsi glasovi,« pa je po oddaji glasu v mestu Hodmezovasarhely poudaril tamkajšnji konservativni župan Marki-Zay, ki se je na volišče odpravil po maši. Kot je poudaril, lahko namreč en sam glas spremeni izid volitev v enem samem volilnem okraju, ta pa lahko usodno vpliva na rezultat celotnih parlamentarnih volitev.

Peter Marki-Zay. FOTO: Attila Kisbenedek/AFP

Sodržavljanom je znova položil na srce, da predstavljajo današnje volitve resnično izbiro in da tokrat ne gre le za priložnost oddati glas, ampak prvič po 12 letih za priložnost odločiti se za spremembo, njegove besede navaja madžarska tiskovna agencija MTI.

Orbanovi vladi je očital, da je naredila prav vse, kar je lahko, da bi utrdila svojo oblast, »vključno z manipuliranjem meja volilnih okrožij, monopolizacijo medijev in odpravo neodvisnih sodišč z ustavnim sodiščem na čelu«. »Medtem ko na Madžarskem danes ni demokracije in svobodnih volitev, pa imamo še vedno možnost, da strmoglavimo najbolj skorumpirano vlado v madžarski zgodovini,« je bil oster.

Premier je sicer danes na vprašanja novinarjev nasprotno vztrajal, da so volitve poštene in odkrite ter da so imeli v kampanji vsi možnost prepričati volivce.

Zaradi dvomov v legitimnost in poštenost volitev se je Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) odločila, da na Madžarsko pošlje več kot 200 mednarodnih opazovalcev, v svojem vmesnem poročilu pa je že nakazala več resnih težav. Med drugim jo skrbi, da »se uradne funkcije vlade mešajo z aktivnostmi volilne kampanje ali se izrabljajo kot orodje te kampanje«. Opozorila je tudi na nevarnost »taktične migracije volivcev« v tista volilna okrožja, kjer se obeta najtesnejša tekma.