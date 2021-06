Orbánov napad na LGBT+ tema za vrh EU

Zaskrbljenost zaradi delte



Krepitev sodelovanja z Rusijo?

Ko se bodo voditelji držav članic danes okoli poldneva zbrali na rednem dvodnevnem junijskem vrhu EU, se bodo najprej lotili vsebin, kot so boj proti pandemiji, gospodarsko okrevanje in migracije. A na vrh se bo po pričakovanjih vrinila tema, ki je zadnje dni na stari celini sprožala številne, tudi čustvene razprave: odnos do skupnosti LGBT+ na Madžarskem, predvsem v smislu nove zakonodaje.»Madžarski zakon je sramota,« je povedala predsednica evropske komisije. Po navedbah virov se bodo voditelji vprašanja LGBT+ lotili drevi na večerji. Glasnikje von der Leynovi odgovoril z enakim očitkom, češ da je sramota njena izjava, saj temelji na napačnih obtožbah. Takšen izhodiščni položaj utegne biti na vrhu podlaga za kresanje mnenj.Posebnost je še, da se je 16 držav članic, tudi težkokategornici Francija in Nemčija, odločilo pristopiti k precedenčni izjavi z ostrimi kritikami Madžarske glede nove zakonodaje. Zakon po mnenju evropske komisije jasno diskriminira ljudi na podlagi spolne orientacije in je proti temeljnim vrednotam EU – človekovemu dostojanstvu, enakosti, temeljnim človekovim svoboščinam, je pojasnila von der Leynova. »Glede teh načel ne bomo sklepali kompromisov,« je povedala. Komisarja za pravosodje in notranji trginsta glede tega že pisala v Budimpešto.Pri drugih temah večji zapleti niso na obzorju. V Uniji so kar zadovoljni s potekom cepljenja v Evropi, ki po začetnih težavah poteka veliko hitreje. Digitalno covidno potrdilo, ki naj bi v celoti zaživelo 1. julija, izdajajo že v 17 državah članicah. Omogočilo naj bi lažje poletno odprtje Evrope in potovanja. Največ skrbi za prihodnje tedne in mesece pomeni različica delta. Na vrhu bodo razpravljali o naukih iz pandemije. V Uniji že poteka intenzivno potrjevanje nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost. Ducat držav članic je že dobilo »blagoslov« evropske komisije.Na vrhu bodo gostili generalnega sekretarja Združenih narodov, da bi se pogovorili o sodelovanju. Med temami vrha bodo migracije. Iskanje rešitev v okviru predloga migracijskega in azilnega pakta je namreč v zastoju. Povsem negotovo je, ali bo pod slovenskim predsedstvom v drugi polovici leta lahko narejen kakšen opaznejši napredek. EU se želi bolj posvetiti zunanji razsežnosti migracij in sodelovanju s tretjimi državami pri njihovem upravljanju. Na vrhu naj bi jasno pokazali, da zavračajo poskuse tretjih držav za politično instrumentalizacijo migrantov.Kar zadeva Turčijo, je EU odprta za poglabljanje sodelovanja na področjih, kot je prenova carinske unije, če bo delovanje Ankare konstruktivno, predvsem v vzhodnem Sredozemlju. Zagotovljeno naj bi bilo nadaljevanje financiranja za sirske begunce v Turčiji. Na vrhu naj bi še politično obravnavali sektorske gospodarske sankcije proti Belorusiji, ki bi zadale hud udarec tamkajšnjemu režimu predsednika. Zaostrovanje ukrepov, usmerjeno predvsem krogu financerjev režima, sledi prisilni prizemljitvi Ryanairovega letala.Odnosi EU in Rusije so bili v zadnjem času večkrat obravnavani kot slabi. Bili naj bi na najnižji točki in brez konkretnih obetov za izboljšanje. Financial Times je poročal, da nemška kanclerkain francoski predsednik Emmanuel Macron snujeta predloge krepitve sodelovanja z Rusijo. Pobuda sledi vrhu predsednika ZDAin ruskega predsednikaprejšnji teden. Če bo na vrhu obveljala pobuda Berlina in Pariza, bi EU razvijala sodelovanje z Rusijo na področjih skupnega interesa: pri podnebju, Arktiki, vesolju, boju proti terorizmu in zunanjepolitičnim temam, kot sta Iran in Sirija.