Potem, ko je Madžarska pod pretvezo mirovništva in nevpletanja v vojno v sosednji Ukrajini, dosledno nasprotovala sprejetju ukrepov za odvračanje revizionistično usmerjene Rusije, so v javnost prišli posnetki govora madžarskega obrambnega ministra, ki zastopa stališča, povsem nasprotna »mirovniškim stališčem« premierja Viktorja Orbána.

Kot smo že večkrat poročali, je Madžarska s svojimi stališči do Ukrajine in Rusije, že večkrat na trdo preizkušnjo postavila enot­nost držav članic Evropske unije. Sklepov o Ukrajini, ki so med drugim predvideli varnostna jamstva za odvračanje Rusije kot del prihodnje mirovne rešitve, ni podprl le Viktor Orbán. Pri tem je ostal povsem osamljen, niti slovaški premier Robert Fico, ki ga zanima predvsem tranzit plina prek Ukrajine, ni bil na njegovi strani.