Pričakovano sta bila ponedeljek in torek za srednje šole precej burna. Do torka do 15. ure so namreč učenci lahko prenesli prijavo za vpis v srednjo šolo na katerokoli srednjo šolo. Po včerajšnjih podatkih sodeč so se prijave malenkost porazdelile, a pravi podatki bodo znani šele prihodnji teden. Čeprav bodo kandidati z omejitvami vpisa seznanjeni šele junija, je na nekaterih šolah že zdaj jasno, da za vse ne bo prostora.