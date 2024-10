Guverner Floride po orkanu: Najslabši scenarij se ni uresničil

Po tem, ko je v sredo orkan Milton dosegel Florido, od tam poročajo o najmanj 16 smrtnih žrtvah. Število smrtnih žrtev bi se lahko povečalo; reševalci se namreč prebijajo skozi poplavne vode in ruševine, poroča BBC.

Več kot dva milijona domov in podjetij je brez elektrike, na tisoče ljudi so rešili s poplavljenih območij. Oblasti opozarjajo, da bodo v prihodnjih dneh možne nove poplave, prebivalce Floride pa opozarjajo, naj ne obiskujejo območij, ki jih je prizadel orkan.

Nevihta je na nekaterih območjih prinesla močno deževje, soseske in ceste so še vedno poplavljene. Kot pa je dejal guverner Floride Ron DeSantis, se najslabši scenarij ni uresničil.

Englewood, Florida FOTO: AFP

Je pa Milton, ko se je premaknil vzhodno od Floride, v hladnejših vodah Atlantika hitro oslabel. Ker je izgubil vse svoje značilnosti tropskega ciklona, ​​se zdaj imenuje posttropski Milton. Vreme bo v petek na Floridi ostalo rahlo vetrovno, zlasti na vzhodni obali, vendar bo veter čez dan še oslabel, poroča BBC.

V prihodnjih nekaj dneh bo ostalo suho v večini zvezne države, vendar obstaja možnost ploh v vzhodni in južni Floridi v petek, ki bi lahko bile ponekod ob nevihti močnejše.

St. Lucie, Florida FOTO: Jose Luis Gonzalez/Reuters

Milton je sprožil orkane, poplave neurja

Med približevanjem zahodni obali je Milton drugod po Floridi sprožil orkane, ki so potem zahtevali žrtve, predvsem na vzhodni obali.

Sam orkan je povzročil visoke valove plime, ki so poplavili obalna območja na zahodu Floride, močan veter je prevračal avtomobile, rušil električne daljnovode, ruval drevesa in uničeval lesene hiše ter celo uničil streho športnega stadiona v Saint Petersburgu. Orkan je prinesel s seboj tudi močan dež, ki je poplavil ulice mest, vendar pa je Floridi glede na vsa opozorila v glavnem prizanesel.

Siesta Key FOTO: AFP

Posnetki z dronom, posneti v okrožju St. Lucie, Palm Beach Gardens, St. Petersburg in Siesta Key, prikazujejo, kot navaja BBC, škodo na domovih in zgradbah po orkanu Milton in številnih tornadih, ki so razdirali državo.

Gmotna škoda za zavarovalnice znaša nekje med 50 do 60 milijardami dolarjev, so izračunali analitiki finančnega podjetja RBC Capital, navaja španska tiskovna agencija EFE, kar Milton postavlja ob bok orkanu Ian, ki je Florido prizadel leta 2022.