Osebnost leta revije Time je Elon Musk

Elon Musk je bil že vse od najbogatejšega Zemljana od enega najbolj inovativnih, zdaj pa je tudi Timova osebnost leta 2021. Že prvi stavek v obrazložitvi velike časti kaže, za kako neobičajnega človeka gre, ki pa je vendarle blizu množicam: človek s premoženjem več kot 250 milijard dolarjev ne poseduje nobene hiše, saj je nedavno prodal še zadnjo od svojih palač, zato pa v vesolje pošilja satelite in žanje sončeve žarke.

Vozi z lastno pametjo ustvarjeni avtomobil, ki ne potrebuje bencina in skorajda niti ne voznika, z enim samim tleskom njegovih prstov svetovne borze padajo in vstajajo. Armada privržencev čaka na vsako njegovo besedo, sam pa sanja o potovanju na Mars. Zadnje čase tudi rad tvitne o vsem, kar mu pade na pamet. »Ravno sem nekaj prijateljev odložil na nazenu,« so pri Temu zabeležili njegov nedavni tvit 66 milijonom ljudem, ki mu sledijo na družbenem omrežju. »Pljusk!«

Elon Musk walks pred fotografijo modela Y. Foto Aly Song/Reuters

Smo omenili, da je petdesetletni južnoameriško-kanadski Američan s svojimi večkrat uporabljivimi vesoljskimi ladjami revolucioniral polete v vesolje? Pri Timu ga imenujejo kar za čudaškega križanca med Thomasom Edisonom, P.T. Barnumom, Andrewom Carnegiejem in stripovskim junakom z nazivom Doctor Manhattan. A je pridevnik »madcap« zagotovo mišljen pozitivno, saj na Muskovi avtomobilski družbi Tesla, ki je vso svetovno avtomobilsko industrijo prisilila v spreminjanje avtomobilskega pogona, ali vesoljski SpaceX, ki je prehitela velikane kot Boeing, ni nič norega, prav tako ne na njegovem neznanskem vplivu na Wall Street.

Elon Musk deluje tudi v robotiki, industriji sončnih celic in baterij, računalniških vsadkih za možgane, kripto valutah in kopanju tunelov po velemesti za hitrejši promet. In oh, ali smo omenili, da je tudi duhovni oče hiper hitrega vlaka hyperloop? Tisti, ki ga razvijajo, bodo morali šele dokazati, da so vredni njegove vizije.

Elon Musk z občasno partnerico Grimes. Foto Angela Weiss/Afp

Kot se spodobi za tako neobičajnega človeka, je razgibano tudi osebno življenje Elona Muska. S tremi soprogami štirikrat poročeni (britansko igralko Talulah Riley je poročil in ločil dvakrat) oče šestih otrok je zadnjega sina z »le na pol ločeno« partnerico Grimes imenoval X AE A-XII. Po nedavnem video nastopu sodeč gre poldrugo leto staremu malčku dobro, ob svojem očetu se je smejal na vsa usta, njegova 33-letna mama in kanadska glasbenica po imenu Claire Elise Boucher pa, kot kaže, razume noro genialnost svojega partnerja. »Celo ljubezen te ne more obdržati na mestu,« je pesnila v svoji zadnji stvaritvi. »Če bi ga manj ljubila, bi ga prisilila, da ostane.« Naslednja postaja Mars?