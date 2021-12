Padli Vitez bi se rad povzpel na Kvirinal

V nadaljevanju preberite:

Najbolj izkušeni med še dejavnimi italijanskimi politiki, najbolj zaupanja vredni politik med Italijani, dokazano pošteni in iskreni Silvio Berlusconi je najbolj primeren za predsednika republike.

Tako oznanjajo mediji, ki so v Berlusconijevi lasti ali pa zelo blizu desnici, ki bi se rada vrnila na vrh. Stranke Naprej, Italija, Liga in Bratje Italije spet nastopajo skupaj. Prvi dve sta del Draghijeve koalicije in vlade, tretja je v opoziciji. Edina osebnost, ki jo premorejo, je Silvio Berlusconi.

Dve desetletji je vedril in oblačil na političnem nebu, poskrbel je za zgodbe »bunga-bunga«, za obtožbe o korupciji in poneverbah, končal celo na političnem obrobju. Zdaj se vrača v vsem sijaju.