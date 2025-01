Sporni oglas za polet v Pariz, ki spominja na 11. september

Pakistanski državni letalski prevoznik Pakistan International Airlines (PIA) je bil pred kratkim deležen številnih kritik, ker je objavil oglas, ki prikazuje letalo na poti proti Eifflovemu stolpu, poroča BBC.

Oglas je bil namenjen promociji ponovne vzpostavitve letov Pakistan International Airlines v francosko prestolnico in je imel napis »Pariz, prihajamo danes«.

Nekateri uporabniki družbenih omrežij so takoj opazili podobnost oglasa s terorističnimi napadi v ZDA 11. septembra 2001, ko so ugrabitelji letali strmoglavili v stolpa Svetovnega trgovinskega centra v New Yorku, pri čemer je umrlo skoraj tri tisoč ljudi. Domnevnega načrtovalca napada Kalida Šejka Mohameda so leta 2003 aretirali v Pakistanu.

Odkar je bila fotografija prejšnji teden objavljena na družbenem omrežju X, je prejela več kot 21 milijonov ogledov. Kmalu po objavi oglasa pa so se pojavile prve kritike. »Je to reklama ali grožnja?« je uporabnik zapisal na X. Drugi je pozval podjetje, naj odpusti vodjo trženja.

Pakistanski premier Šehbaz Šarif je odredil preiskavo zadeve, medtem ko je podpredsednik vlade Išak Dar prav tako kritiziral oglas, poroča pakistanski Geo News. Pakistanski novinar Omar Kuraiši je dejal, da ga je oglas PIA pustil brez besed, in dodal: »Kako je lahko vodstvo letalske družbe to odobrilo?«

Letalska družba incidenta ni komentirala, ni pa to prvič, da se je znašla pod plazom kritik.

Leta 2017 so letalsko družbo zasmehovali, potem ko je osebje žrtvovalo kozo, da bi preprečilo nesrečo po enem najhujših letalskih incidentov v državi. Leta 2019 pa je PIA povzročila razburjenje, ko je stevardesam naročila, naj shujšajo ali pa ostanejo na tleh. Osebju so menda dejali, da imajo šest mesecev časa, da izgubijo »odvečno težo«.