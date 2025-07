Trump se pred afero Epstein umika na Škotsko

Petdnevni zasebni obisk na Škotskem bo ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu omogočil vsaj malo odmika od aktualnega političnega dogajanja v ZDA in afere Epstein, ki še naprej razdvaja republikančeve privržence. Britanske oblasti zagotavljajo, da ga bo pričakal topel sprejem, toda v deželi Trumpovih prednikov so v prihodnjih dneh napovedani tudi množični protesti.

Trump bo na Škotskem prvič po vrnitvi na oblast in dva meseca pred napovedanim državniškim obiskom v Združenem kraljestvu, ko ga bo v Windsorju sprejel tudi britanski kralj Karel III.

V nasprotju z jesenjo je v prihodnjih dneh napovedan bolj sproščen obisk. Predsednik bo večino časa predvidoma preživel v luksuznih resortih v Ayrshiru in Aberdeenshiru, kjer bo po poročanju medijev odprl novo igrišče za golf, posvečeno pokojni mami Mary Anne MacLeod Trump, po rodu Škotinji. Sestal se bo tudi z britanskim premierom Keirom Starmerjem, s katerim naj bi govorila o novem britansko-ameriškem trgovinskem sporazumu, ter prvim škotskim ministrom Johnom Swinneyjem.

Hotel Trump Turnberry se nahaja na zahodni obali Škotske FOTO: Andy Buchanan Afp

Kljub napovedanim srečanjem pomembnih najav oziroma novih dogovorov ni pričakovati, a to še zdaleč ne pomeni, da obisk ne bo odmeven. Če ne drugega, bi lahko za to poskrbelo politično dogajanje v ZDA, kjer Trumpa še naprej preganja afera Epstein. Njegovi administraciji doslej ni uspelo zatreti poročil in ugibanj, da je bil predsednik dober prijatelj pokojnega pedofila Jeffreyja Epsteina in da se njegovo ime večkrat pojavi v dokumentih, povezanih s primerom.

Na pot brez novinarjev Wall Street Journala

S Trumpom bo na Škotsko odpotovalo več kot ducat novinarjev, med katerimi pomenljivo ne bo predstavnice Wall Street Journala, ki jo je Bela hiša izločila iz širše delegacije, potem ko je časnik objavil vsebino domnevne Trumpove opolzke rojstnodnevne čestitke Epsteinu.

Ko je Trump leta 2018 nazadnje v vlogi ameriškega predsednika obiskal Škotsko, ga je na edinburških ulicah prav tako pričakalo okoli 10.000 protestnikov. FOTO: Henry Nicholls/Reuters

Poleg novinarjev bi lahko Trumpa na največjo afero njegovega drugega mandata spomnili tudi protestniki. Množične demonstracije so za konec tedna napovedane tako v Edinburgu in Aberdeenu kot pred republikančevimi igrišči za golf. Pred enim od teh so predsednikovi nasprotniki v zadnjih dneh postavili napis Pobrateno z Epsteinovim otokom.

Ko je Trump leta 2018 nazadnje v vlogi ameriškega predsednika obiskal Škotsko, ga je na edinburških ulicah prav tako pričakalo okoli 10.000 protestnikov. »Večina ljudi na Škotskem je že takrat nasprotovala vsemu, za kar se je Trump zavzemal,« je za Guardian povedal Conor Dylan, eden od organizatorjev napovedanih demonstracij, rekoč, da se je odpor od takrat le še povečal.

Napovedani protesti so eden od najbolj nazornih dokazov zapletenega odnosa med Trumpom in deželo njegovih prednikov, a tako kot povsod se na Škotskem prav tako najdejo njegovi podporniki. »Obožujem ga,« je za New York Times dejal John Duncan, zasebni izvajalec, ki si med drugim služi kruh s čiščenjem jarkov na Trumpovem novem igrišču za golf.