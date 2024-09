Papež Frančišek v sekularizirani Evropi

V nadaljevanju preberite:

Papež Frančišek, državni poglavar cerkvene države in duhovni vodja občestva več kot milijarde vernikov, je samo nekaj tednov po vrnitvi z velike turneje po Aziji in Oceaniji že spet na poti. Tokrat v dveh majhnih, skrajno bogatih, zelo vplivnih državah evropskega zahoda, kjer se zbira in živi tudi elita Evropske unije. Začel je v Luksemburgu, kjer k maši hodi malo vernikov, nadaljeval pa v Belgiji, ki premore posebej pomembno katoliško univerzo Leuven in velike cerkvene bolnišnice, v cerkev pa tudi tu hodi malo ljudi.