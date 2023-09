Papež v Ulan Batorju, s pogledom v Peking

V nadaljevanju preberite:

O Frančiškovem 43. potovanju po svetu so vnaprej govorili, da je zgodovinsko, po obisku v Mongoliji pa se zdi še bolj zgodovinsko, skoraj neponovljivo. Papež je pri 86 letih kljub šibkemu zdravju kar pet dni namenil katoliški skupnosti, ki ima 1450 vernikov in obstaja šele tri desetletja, vodi pa jo Italijan, ki je najmlajši med kardinali.

Srečal se je prav z vsemi verniki, navzoči so bili tudi kitajski katoliki z dvema škofoma. Prav Pekingu so bili ves čas bivanja v Ulan Batorju namenjeni pogledi in marsikatera beseda.