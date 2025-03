Peking je Walmartu pokazal rumeni karton

V nadaljevanju preberite:

Poleg tega je Walmart leta 2023 na Kitajskem ustvaril za 11,5 milijarde dolarjev zaslužka. Morda na ameriškem trgu zasluži še veliko več, in to prav s prodajo razmeroma poceni kitajskih izdelkov. Omenjena družba ustvari 11,2 odstotka ameriškega uvoza iz Kitajske, njen seznam izdelkov, ki jih dobavlja od kitajskih proizvajalcev, se giblje od plastičnih posodic in športnih copat, prek pohištva in električnih aparatov, do strojev in jedrskih reaktorjev. Zato bi lahko Walmart imenovali utelešenje kitajsko-ameriške povezanosti, morda celo odvisnosti.

Na Kitajsko je vstopil leta 1996, in to s hipermarketom Sam's Club v Shenzhenu. Pred pandemijo covida-19 je imel po državi kar 424 marketov, tako da je bil neločljiv del velike zgodbe o specifičnem poslovanju tujih družb znotraj osrednjega cesarstva. Walmart je bil namreč med prvimi tujimi družbami, ki so ustanovile delavski sindikat, in to v trenutku, ko je imel zaposlenih 36.000 Kitajcev. Danes jih zaposluje trikrat več, medtem je moral odobriti tudi ustanovitev partijskega komiteja v kitajskih poslovalnicah.