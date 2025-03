Kako si bodo Kitajska, Rusija in Amerika razdelile svet

V nadaljevanju preberite:

Si bodo Kitajska, Rusija in Amerika razdelile svet in kot novo ureditev vsilile neokolonializem? Ne smemo na hitro zapasti v predvidevanja, kaj šele preuranjene ugotovitve. Sicer pa neokolonializem traja že nekaj časa in ni nič novega. Nobeno presenečenje ne bi bilo, če bi Trump začel dialog s Putinom, a bi se iz vsega skupaj hitro umaknil, nezadovoljen s tistim, kar bi lahko dobil. A ta obrazec smo, ko gre zanj, že videli.

Od vseh strani triumvirata je, pogojno rečeno, najšibkejša ameriška stran. Kitajska ve, kaj hoče. Rusija ve, kaj lahko. Evropa se uči, kako igrati glavno vlogo v amaterskem filmu, in išče priložnost za svojo krepitev na obrobjih geopolitičnega Hollywooda. Amerika … si samo želi biti znova velika. Podobnosti in razlike med Fukuyamo in Huntingtonom so kljub vsemu najbolj podrobno proučili Kitajci.