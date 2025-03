Priložnost, da pokažejo, kaj je demokracija, ki deluje

V nadaljevanju preberite:

Ko je Kitajska v začetku decembra 2021 izdala svojo Belo knjigo o demokraciji, ki deluje, je bil odgovor na vprašanje, ali lahko ta država postane bolj demokratična od ZDA, zgolj glasen krohot. Omenjeni dokument so objavili nekaj dni pred vrhunskim srečanjem za demokracijo, ki ga je organiziral takratni ameriški predsednik Joe Biden, in bilo je očitno, da si Kitajska prizadeva to besedo preoblikovati in jo nato umestiti v svoj enostrankarski model.

Ko se to isto vprašanje postavi danes, odgovor ni več tako smešen. Ne zato, ker bi Kitajska medtem odprla vrata za večjo svobodo govora in zbiranja, temveč zato, ker je Amerika zdrsnila v avtokracijo, kompromitirala dediščino treh vej oblasti, dodobra pretresla svoje institucije in dala odkrito vedeti, da zanjo človekove pravice niso več na prvem mestu.