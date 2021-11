Pentagon: V napadu z brezpilotnim letalom ni bilo kršeno vojno pravo

Ameriško obrambno ministrstvo je zaključilo preiskavo napada z brezpilotnim letalom v Kabulu 29. avgusta, v katerem je umrlo deset afganistanskih civilistov. Ugotovili so, da vojno pravo ni bilo kršeno, ampak je šlo za tragično napako.

V napadu na domnevno hišo in vozilo s pripadniki Islamske države (IS) je umrlo sedem otrok in trije odrasli, med njimi uslužbenec ameriške dobrodelne organizacije.

»Preiskava ni ugotovila nobenih kršitev prava, vključno z vojnim pravom. Napake pri izvedbi skupaj s pristranskimi potrditvami in pomanjkljivimi komunikacijami so privedle do obžalovanja vrednih civilnih žrtev,« je sporočil generalni inšpektor letalskih sil ZDA general Sami Said.

Novinarjem v Pentagonu je potem povedal, da je šlo za pošteno napako, ni pa šlo za kaznivo dejanje ali malomarnost. Ljudje, ki so bili vpleteni v napad v času, ko so ZDA po talibskem prevzemu oblasti poskušale evakuirati več deset tisoč ljudi iz Afganistana, so res verjeli, da merijo na neposredno grožnjo napada, je dejal general.

Sledili napačnemu avtomobilu

Na žalost pa sta bila razlaga obveščevalnih podatkov ter opazovanje vozila in potnikov skozi osem ur netočna. »Napaka ni bila v obveščevalnih podatkih, ampak v odnosu podatkov do določene hiše,« je dejal general.

Pentagon je 17. septembra priznal, da je bil napad tragična napaka, in obljubil odškodnine družinam umrlih. ZDA so imele podatke, da bo skupina IS izvedla nov napad na operacijo evakuacije iz Afganistana tri dni po tem, ko je samomorilski bombni napad pobil številne Afganistance in 13 ameriških vojakov.

Podatki so govorili o belem avtomobilu toyota corolla, vendar pa so sledili napačnemu. Hiša, ki so jo napadli, pa je bila po prepričanju vpletenih prazna.