Petletnega preživelega v nesreči v Italiji bodo premestili iz intenzivne nege

Premestitev iz intenzivne nege

Življenje petletnika, ki je minuli teden edini preživel nesrečo kabinske žičnice, je bilo resno ogroženo, zdaj pa se njegovo zdravstveno stanje vendarle nekoliko izboljšujejo, poroča The Guardian.se je prebudil in že govoril s svojo teto, kmalu naj bi ga premestili iz intenzivne nege.V tragični nesreči kabinske žičnice je umrlo 14 oseb, vključno s starši omenjenega otroka ter njegovim mlajšim bratom in starimi starši. Na kraju nezgode je umrlo 13 oseb, še enega otroka so skupaj z Eitanom po nesreči prepeljali v bolnišnico, vendar je tudi ta pozneje umrl.»Eitan je zdaj buden in pri zavesti v intenzivni negi. Pogovarja se s svojo teto in se zaveda okolice,« je povedala predstavnica torinske bolnišnice. Kot je dodala, je stanje fanta s kliničnega vidika še vedno kritično, saj ima hude poškodbe vretenc in trebuha ter več zlomov.Deček bo kljub hudim poškodbam v kratkem premeščen z intenzivne enote na oddelek bolnišnice.