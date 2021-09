Plenković: Odnosi med Slovenijo in Hrvaško so zelo dobri

Slovenija in Hrvaška sta z zrelim pristopom pripeljali odnose v zelo dobro fazo, je ob prihodu na Blejski strateški forum danes dejal hrvaški premier. Dodal je, da bi bilo mogoče vprašanje meje med državama rešiti v tem mandatu. Državi sta po njegovih besedah v času vlade slovenskega premierjavzpostavili »sijajen dialog, odlično komunikacijo in sodelovanje«. »Gospodarski odnosi, turizem, odprta vprašanja, vse se rešuje v zadovoljstvo obeh držav,« je dejal.Vprašanje meje je za nas pomembno, želimo, da se rešuje na način, ki ne bo obremenjeval odnosov, pa tudi ne ribičev na obeh straneh meje, je dejal Plenković. Na vprašanje, ali bo vprašanje meje med državama rešeno v tem mandatu, je odgovoril: »Kar se nas tiče, da. (...) To bi bilo dobro, vsi bi bili zadovoljni,« je odgovoril.Plenković na BSF sodeluje na panelu o prihodnosti Evrope, ob robu srečanja pa naj bi se sešel tudi s premierjem Janšo .