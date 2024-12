Po eksploziji potonila ruska ladja v mediteranskem morju

Ruska tovorna ladja Ursa Major je potonila v Sredozemskem morju med Španijo in Alžirijo po eksploziji v strojnici, je sporočilo rusko zunanje ministrstvo. Dva člana posadke sta pogrešana, medtem ko so preostalih štirinajst rešili in prepeljali v Španijo.

Ladja, zgrajena leta 2009, je bila v lasti in pod upravljanjem podjetja Oboronlogistika, ki je del ruskega obrambnega ministrstva in se ukvarja z vojaško gradnjo.

Po navedbah podjetja je bila ladja na poti v pristanišče Vladivostok na Daljnem vzhodu, kjer naj bi dostavila dve veliki pristaniški dvigali, pritrjeni na krov, ter dele za nove ledolomilce, piše Reuters.

Podatki o sledenju ladij, ki jih je zagotovila londonska borzna skupina LSEG, razkrivajo, da je ladja 11. decembra izplula iz ruskega pristanišča Sankt Peterburg. Zadnji signal je oddala 23. decembra ob 23.04 po srednjeevropskem času med Španijo in Alžirijo. Ob odhodu iz Sankt Peterburga je ladja kot cilj navedla pristanišče Vladivostok, piše britanski Sky.

Ukrajinska vojaška obveščevalna služba je dan pred nesrečo trdila, da je bila ladja poslana v Sirijo z nalogo odvoza orožja in vojaške opreme po padcu režima Bašarja al Asada. Po njihovih navedbah je ladja med potovanjem sprva imela tehnične težave blizu Portugalske, ki jih je posadki uspelo odpraviti, preden je nadaljevala pot skozi Gibraltarsko ožino.



Kaj je povzročilo eksplozijo v strojnici, ki je privedla do potopitve ladje, trenutno ni znano.