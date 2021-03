Po volitvah je na vrsti revolucija

V nadaljevanju preberite:

Vojaško najmočnejša država sveta šestega januarja ni znala zaščititi lastnega parlamenta, v katerega so med potrjevanjem elektorske izvolitve novega predsednika Joeja Bidna vdrli privrženci starega Donalda Trumpa in washingtonski Kapitol že vse od tedaj varujejo vojaki Nacionalne garde. Kljub temu so demokratskim predstavnikom pripisali odločitev za preklic vseh zasedanj predstavniškega doma na četrti marec, ki v nekaterih krogih velja za »pravi« dan ustoličenja predsednika.