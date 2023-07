Počasno hitenje v domačo industrijsko prihodnost

V nadaljevanju preberite:

Najprej je bila zgodovinsko ključna industrializacija, potem je pred kakšnega pol stoletja sledila deindustrializacija, zdaj spet vzcveta industrija. V francoski narodni skupščini imajo na mizi predlog zakona o zeleni industriji, po katerem naj bi, med drugim, pospešili postopke za postavitev novih tovarn (na gospodarsko degradiranih območjih). Vse naj bi bilo birokratsko enostavneje in precej bolj gladko – novo tovarno bo mogoče odpreti že v devetih mesecih in ne, kot velja zdaj, v 17 –, pa vendar ob spoštovanju čedalje višjih okoljskih standardov.

Poslanci naj bi zakonski predlog o zeleni industriji, ki vsebuje manj kot dvajset členov in je že bil potrjen v senatu, sprejeli še pred počitnicami, ki se bodo začele v ponedeljek. Minister za gospodarstvo in finance Bruno Le Maire ga je označil za zgodovinsko prelomnega, opozicija pa se spotika, češ da mu, ker je zastavljen preozko, primanjkuje ambicioznosti in dolgoročne vizije; zato pa je bilo vloženih kar 1600 amandmajev.