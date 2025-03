Podatki Zahodnih obveščevalnih služb Trumpa in Putina postavljajo na laž

V zadnjih dneh je Kursk, ruska regija ob meji z Ukrajino, postal osrednja točka vojaškega, diplomatskega in informacijskega spopada ruskih in ameriških ter ukrajinskih sil. Trditve ameriškega predsednika Donalda Trumpa in ruskega predsednika Vladimirja Putina, da so ukrajinske sile obkoljene, so se izkazale za napačne, kar potrjujejo obveščevalni podatki ameriških in evropskih obveščevalnih služb, piše Reuters.

Trump je večkrat ponovil, da so ukrajinski vojaki v regiji Kursk povsem obkoljeni in brez možnosti umika. Podobne izjave je dal tudi Putin, ki je trdil, da bodo morali ukrajinski vojaki »kapitulirati ali umreti«, če ne bodo sprejeli ruskih pogojev.

Kljub tem trditvam ameriške in evropske obveščevalne agencije zatrjujejo, da se ukrajinske sile sicer soočajo z močnim pritiskom, a niso v popolnema obkoljene s strani ruskih enot, še piše Reuters.

Kot poročajo trije neimenovani ameriški in evropski uradniki, so obveščevalne službe, vključno s CIA, v zadnjem tednu večkrat obvestile Belo hišo, da se ukrajinske sile v Kursku še vedno lahko umikajo in manevrirajo, piše AP News.

Kljub temu je Trump še naprej trdil, da so ukrajinski vojaki v celoti obkoljeni, kot je povedal v svojem govoru v Kennedyjevem centru v Washingtonu in kasneje v intervjuju za Fox News.

Pogovori o prekinitvi ognja

Trump in Putin sta pred dnevi govorila po telefonu in razpravljala o možnosti 30-dnevne prekinitve ognja, ki jo je predlagala ZDA. Kot piše AP News, je Ukrajina pristala na dogovor pod pogojem, da ga sprejme tudi Rusija. Putin je sprva izrazil pripravljenost za prekinitev ognja, nato pa postavil dodatne zahteve, med njimi zaustavitev dobave tuje vojaške pomoči Ukrajini in omejitev obveščevalnega sodelovanja med ZDA in Kijevom.

Med telefonskim pogovorom s Trumpom Putin ni pristal na popolno prekinitev ognja, temveč je ponudil zgolj 30-dnevno ustavitev napadov na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, piše Reuters.

Nekdanji svetovalec za nacionalno varnost John Bolton je Trumpov pristop k vojni v Ukrajini ostro kritiziral. Po njegovem mnenju Trump ne upošteva geopolitičnih ali moralnih dejavnikov, temveč ameriško politiko do Rusije dojema skozi prizmo svojega osebnega odnosa s Putinom, kot je izjavil v intervjuju za Kyiv Independent.

Kot še poroča Reuters, Bolton ni edini, ki dvomi v Trumpove izjave. Inštitut za preučevanje vojne (ISW) je 14. marca objavil analizo, v kateri piše, da ni nobenih geolociranih dokazov, ki bi podpirali trditve, da so ukrajinske sile v Kursku popolnoma obkoljene.

Tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v javnih izjavah odločno zanikal, da so ukrajinski vojaki v Kursku obkoljeni, in obtožil Putina, da širi napačne informacije. Kljub temu je priznal, da se ukrajinska vojska sooča s težavami, saj ruske sile poskušajo izriniti ukrajinske enote iz regije, še piše AP News.

Ukrajinski generalštab je prav tako poudaril, da nadaljujejo napade na ruske položaje v Kursku in da imajo še vedno možnost umika. Po podatkih Kyiv Independent ukrajinske sile ohranjajo nekatere ključne oskrbovalne poti odprte.

Kot ugotavlja Center za strateške in mednarodne študije (CSIS), se zdi, da je Putinova strategija osredotočena na prikaz vojaških zmag, s katerimi bi pridobil prednost v pogajanjih.

Po besedah polkovnika Marka Canciana, svetovalca pri CSIS, Putin s to taktiko poskuša prikazati, da Rusija zmaguje, in prisiliti Ukrajino k popuščanju. Cancian dodaja, da Putin s tem povečuje pritisk na Zahod, da zmanjša vojaško pomoč Kijevu, še poroča Reuters.